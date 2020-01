WHO erklærer coronaviruset en «internasjonal folkehelsekrise»

Etter et flere timer langt hastemøte erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) det nye coronaviruset en «internasjonal folkehelsekrise».

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener viruset er en «internasjonal folkehelsekrise».

Det opplyser WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse torsdag kveld.

Det er nå 98 tilfeller i 18 land utenom Kina, og ingen dødsfall utenfor Kina.

– Vi må handle sammen nå, for å hindre ytterligere spredning, sa han.

Han roste kinesiske myndigheter gjentatte ganger for deres håndtering av viruset og for å ha hindret viruset i å spre seg utenfor landet i stor grad. Erklæringen skal ikke tolkes som at WHO ikke har tillit til Kina, sa Ghebreyesus.

Hovedhensynet med erklæringen er å hindre spredning av viruset til land med svakere helsesystemer.

16 uavhengige eksperter har diskutert hvorvidt spredningen av viruset bør anses som en epidemi eller en internasjonal krise. Møtet startet klokken 14.30 i Genève torsdag.

Møtet varte i flere timer, og pressekonferansen ble utsatt i en time torsdag kveld.

EGNE ROM: Sykehuset i Utrecht i Nederland har spesiallagde rom for smittede pasienter. Foto: JERRY LAMPEN / ANP

– Kina setter en ny standard for utbrudd-respons, sa Ghebreyesus.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at det blant annet innebærer at alle land blir anbefalt til å gjøre tiltak for å forhindre spredning over landegrenser eller å øke overvåkningen og beredskapen.

Slike erklæringer er svært sjeldne, ifølge nyhetsbyrået. Det siste tiåret er det kun blitt erklært fem internasjonale folkehelsekriser, blant annet Ebola-utbruddet og ved Zika-viruset.

Det nye coronaviruset har hittil før til 171 dødsfall. På verdensbasis er det 8235 bekreftede tilfeller av viruset.

Publisert: 30.01.20 kl. 20:44 Oppdatert: 30.01.20 kl. 20:58

