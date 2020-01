UAVHENGIG: Høyesterettsdommer John G. Roberts kan skape forviklinger om han selv avgir stemme i riksrettssaken mot den amerikanske presidenten. Foto: POOL New / X80003

Riksrettssaken mot Trump: Dommeren kan komme til å avgjøre

Det som syntes å gå mot en rask avklaring på riksrettssaken mot USAs president, kan ta en uventet og dramatisk vending i kveld.

Nå nettopp

– Blir det 50–50 under avstemningen om det skal føres vitner, kan høyesterettsdommer John Roberts kalle partene til seg og be dem om deres syn på om han, som riksrettens administrator har rett til, og bør gå inn og være tungen på vektskålen.

Og om partene mener at han har den juridiske kompetansen til å gjøre det, fordi det ikke fins noen regler å følge, annet enn at det ble gjort i 1868, i riksrettssaken mot president Andrew Johnson, sier professor ved Det juridiske fakultet i Oslo, Geir Stenseth.

Dommer John Roberts har tidligere gått imot presidenten i noen saker.

– Han er åpenbart ingen Trump-tilhenger, men hvor stor er sannsynligheten for at Roberts ber om partenes råd, og ender med å gå inn og vippe riksrettssaken i retning av demokratene. Og slik sett innta en hovedrolle?

– Veldig liten, men han har anledning å til gjøre det. I å falle blir det første gang det blir gjort siden 1868. Det har skjedd i andre riksrettssaker, hvor visepresidenten har ledet rettsforhandlingene og avstemningen har gitt et 50–50 resultat. Hvoretter han har gitt sin stemme til en av partene, sier Stenseth.

Den norske jusprofessoren understreker at slik det ser ut før rettsforhandlingene tas opp igjen fredag, så går det mot et 50–50 scenario. Det vi si at tre republikanere skifter side og stemmer for vitneførsel, men at det ikke vil være nok til å få det gjennomført.

«Uavgjort» vil si at demokratene ikke får igjennom ønsket om å føre vitner, blant dem tidligere sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, John Bolton.

Høyesteretts renomme

– Det kan også være at en demokratisk senator eller flere hopper over til den andre siden, da er det grei skuring, og det blir flertall mot vitneførsel. Riksretten vil da trolig være ferdig, sier Stenseth.

KOMPLISERT: Jusprofessor Geir Stenseth ser fremdeles flere scenarioer i riksrettssaken mot president Tump. – Men den være over i løpet av kort tid, sier Stenseth. Foto: PER MELBYE

Den norske jusprofessoren utelukker ikke at høyesterettsdommer John Roberts ved et 50–50 resultat kan komme til å be partene om råd om hvordan hans egen rolle skal spilles. Eller han kan også velge å se bort ifra partenes råd.

– Men igjen, det mest sannsynlig er at høyesterettsdommer John Roberts lar det bli med kun å lede riksrettsforhandlingene, og si til partene at «dette blander ikke jeg meg inn i».

ESS I ERMET: Demokratenes minoritetsleder i Senatet, kan sørge for å forlenge riksrettssaken. Foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det var det John Roberts’ sjef, høyesterettsdommer William Rehnquist, gjorde i 1999, under riksrettssaken mot president Bill Clinton.

– Oppe i alle spekulasjoner er det viktig å understreke at høyesterettsdommer Robert hele tiden er opptatt av den amerikanske høyesterettens renomme, sier professor Stenseth.

– Så i praksis er demokratene sjanseløse på å få noe mer ut av denne saken?

– De kan ha noen såkalte prosessuelle kort i ermet, slik Chuck Schumer, Senatets minoritetsleder antydet forleden, men han ville ikke sin noe om hva de kunne være, sier professor Stenseth.

Publisert: 31.01.20 kl. 16:34

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser