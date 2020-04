London: Holder pusten for Boris Johnson

LONDON (VG) Mandag kom nyheten om at Storbritannias statsminister Boris Johnson er innlagt på intensivavdelingen. Tirsdag har 6159 liv gått tapt til coronaviruset i landet. London er plutselig en helt forandret by.

Nina Rangøy

Maria Støre

Storbritannias statsminister Boris Johnsons testet positivt for coronaviruset fredag 27. mars. Søndag 5. april ble han lagt inn på sykehuset. Innleggelsen ble beskrevet som et føre var-tiltak, snarere enn et nødtiltak.

Men Johnsons tilstand forverret seg i løpet mandagen. Nå er han på intensivavdelingen ved St. Thomas’ Hospital i London.

Utenriksminister Dominic Raab er utnevnt som Johnsons stedfortreder så lenge det er nødvendig. På en pressekonferanse tirsdag klokken 18.00 norsk tid, fortalte han om statsministeren og landets tilstand.

INNLAGT PÅ INTENSIVEN: Statsminister Boris Johnson er lagt inn på intensivavdelingen ved St. Thomas’ Hospital i London. Foto: Nina E. Rangoy

– Dette kommer som et sjokk på oss alle. Han er ikke bare statsminister, ikke bare sjefen vår, men også en kollega og vår venn, sa Raab.

– Jeg er sikker på at han vil komme seg gjennom dette.

Raab bekreftet samtidig at det totale dødstallet i Storbritannia knyttet til coronaviruset nå er på 6159. Det siste døgnet har 786 mennesker mistet livet.

Statsministeren skal ha vært stabil gjennom natten. Tirsdag kveld skal han ikke ha vært på respirator, men mottok oksygenbehandling.

#PrayForBoris

I London møter VG en ny by. Ingenting er som normalt. Mens statsministeren får intensivbehandling virker det som om hele byen holder pusten.

BØNN FOR BORIS: En forbipasserende syklist sier hun har vært med i et digitalt bønnemøte for statsministeren og vil oppfordre andre om å gjøre det samme for lederne i landet. Foto: Nina E. Rangoy

Folket i London er generelt bekymret for statsministeren. Det gjelder også Andy, som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt. Han er svært urolig for Boris Johnson.

– Det er urovekkende at statsministeren er såpass syk, sier han og legger til:

– Vi får håpe han raskt blir frisk igjen. Det viser hvor lite dette viruset diskriminerer. Skulle det gå galt, stoler jeg på at vi har såpass gode systemer på plass at landet vil bli ledet på en god måte likevel.

En annen som er ute og vandrer, Denise Gould, er nylig hjemflyttet fra Sør Afrika til London. Hun forteller om et liv som har blitt ekstra komplisert av viruset, men mest er hun opptatt at både hun og mannen er friske.

– Det er forferdelig at statsministeren er syk. Og jeg synes det er trist at ikke hans gravide kjæreste nå kan få sett ham, sier hun.

Boris Johnsons gravide forlovede Carrie Symonds har også ligget til sengs den siste uken med covid-19-lignende symptomer. Lørdag skrev hun på Twitter at hun er blitt bedre. Hun er ikke blitt testet for coronaviruset.

Da skrev hun at det er bekymringsfullt å være gravid og kanskje ha covid-19, men at hun stoler på legene.

AVSTAND: Viduspusserne i London Rick West, Mark Wilds og Ryan Downs er på jobb, men holder god avstand. Foto: Nina E. Rangoy

Avstand

Mark Wilds, Ryan Downs og Rich West er på jobb som vindusvaskere i et forretningsbygg i Westminster og synes nyheten om at statsministeren ligger på intensivavdelingen er forferdelig.

– Det viser at han bare er et menneske og at alle kan få dette. Alt dette er helt surrealistisk, det blir forferdelig hvis han dør, sier de tre som fremdeles jobber til tross for restriksjonene.

– Vi trenger ikke være så nær hverandre mens vi jobber, sier de.

Tiltakene for å stoppe spredningen synes de er riktige, men vinduspusserne mener mange ikke overholder reglene når de oppholder seg i parkene. Det er ren ignoranse, sier mennene.











STILLE: Tomme gater rundt Westminster i London under coronakrisen.

Gatene i Westminster-sentrum i London er ikke fullstendig folketomme. Trafikken går, det er varebiler, politi og sykebiler. De røde bussene frakter fremdeles folk og mange er ute på sin daglige treningstur.

Likevel er det ikke til å sammenligne med en normal hverdag. Hoteller har stengt dørene, lysene er slukket. Undergrunnsstasjonene som til vanlig har en ustanselig strøm av reisende ligger øde. Ikke en gang en lat søndag kan måle seg med denne merkelige mangelen på aktivitet.

Over Westminster Bridge, rett mot parlamentet, ligger St. Thomas’ Hospital der statsministeren er lagt inn. Det er godt med pressefolk tilstede, men for en gangs skyld står de i god avstand til hverandre og rapporterer fra hvert sitt sted.

