VAKSINEKAPPLØP: Det er nå over 100 forskjellige forskningsgrupper som jobber for å få en covid-19 vaksine. Foto: Bing Guan / Reuters

Hevder ny vaksine beskyttet apekatter mot Covid-19

Et kinesisk biotekselskap mener å være først ute med en vaksine som skal ha beskyttet dyr mot det dødelige viruset. Studien møtes med både optimisme og skepsis.

Oppdatert nå nettopp

Mens over 100 forskergrupper verden over jobber på spreng for å finne en vaksine mot corona og Covid-19, rapporterer nå forskere fra privatselskapet Sinovac Biotech i Beijing å være godt på vei – selv om de fortsatt er i en tidlig fase.

Jon Cohen, skribent for American Association for the Advancement of Science, skriver i magasinet Science om hvordan selskapet har forsket på åtte rhesusaper. Ifølge Cohen blir forskningsresultatet møtt med både håp og skepsis.

Apene skal ha fått injisert to ulike doser med Covid-19-vaksinen, og tre uker senere fått tilført SARS-CoV-2, viruset som forårsaker Covid-19, i lungene via en ledning gjennom luftrøret.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Ifølge forskerne skal ingen av apene ha utviklet fullstendig Covid-19. Apene som fikk høyest vaksinedose, skal ha fått best resultat. Syv dager etter at dyrene hadde fått viruset plantet i kroppen, skal det ikke ha vært mulig å spore viruset hverken i svelget eller lungene til noen av dem.

De apene som fikk lavest vaksinedose, skal ha vist noe utslag på virusmåling, men også de skal ifølge forskerne ha bekjempet Covid-19.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Fire testaper utviklet et høyt nivå av RNA-virus i store deler av kroppen, samt alvorlig lungebetennelse. RNA-viruset er den vanligste klassen av virus som forårsaker sykdom hos mennesker.

– Resultatene gir oss svært stor tro på at vaksinen vil fungere på mennesker, sier Meng Weining, direktør i Sinovac i rapporten, som også er gjengitt i avisen bioRxiv.

Kritisk

Jon Cohen forklarer imidlertid at det stilles flere kritiske spørsmål ved det tidlige forskningsresultatet.

Blant annet mener amerikanske Douglas Reed ved Pittsburg-universitetet, som selv jobber med å utvikle og teste vaksiner mot Covid-19, at antall dyr i forsøket er for lavt til å konkludere med at resultatene er statistisk signifikante.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Reed og hans forskerteam tester også på aper, og ifølge Cohen er teamet nå i gang med å utarbeide et skriv, der de angivelig utbroderer sin bekymring rundt hvordan Sinovac har har dyrket frem coronaviruset de nå bruker i testingen.

Kritikken går ut på at de mener dyrkingen kan ha ført til forandringer som gjør det mindre sammenlignbart med det viruset som rammer mennesker.

Det knytter seg også angivelig stor uro til om denne typen testing kan være farlig for individer med lavt nivå av antistoffer i kroppen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Det pekes for øvrig på at apene brukt i forskningen angivelig heller ikke får så sterke symptomer som mennesker.

Til forskernes fordel opplyser Cohen om at selskapet har svært lang erfaring med å lage vaksiner, blant annet mot hånd-, fot- og munnsykdom og Hepatitt A og B.

The Intellectualist er blant mediene som omtaler saken.

Arbeidet med å finne ut av hvordan den aktuelle vaksinen fungerer på mennesker, startet 16. april.

Ifølge WHO, Verdens helseorganisasjon, er det så langt utviklet seks andre vaksiner som nå er i ferd med å testes på mennesker. 77 andre er under arbeid.

Publisert: 25.04.20 kl. 10:28 Oppdatert: 25.04.20 kl. 10:44

Les også

Fra andre aviser