ETTERLYST: Interpol har etterlyst Ogu Hiroyuki i forbindelse med drapssaken. Foto: Interpol

Japaner etterlyst for drap på norske Nerid (30)

Japanske Ogu Hiroyuki (38) er etterlyst av Interpol i forbindelse med drapet på norske Nerid Høiness (30) i Laos i januar.

Interpol skriver at Laos etterlyser mannen, som ifølge familien var kjæreste med Nerid Høiness, i forbindelse med en drapssak.

Ifølge Dagbladet ble Høiness ble funnet mishandlet, drept og dumpet i jungelen. Saken er også omtalt av Budstikka, Porsgrunns Dagblad og Japan Today.







– Vi har forståelse for at det er en vanskelig tid for familien til avdøde, skriver Ane Haavardsdatter Lunde, underdirektør i Utenriksdepartmentet, en uttalelse til mediene. Hun forteller at ambassaden i Hanoi har vært i kontakt med laotiske myndigheter, og at utenrikstjenesten også har vært i direkte kontakt med moren til avdøde og familiens kontaktperson.

Moren til Nerid Høiness har overfor Dagbladet gitt uttrykk for at hun er skuffet over UDs håndtering av saken. Hennes bistandsadvokat Sidsel Katralen opplyser til VG at moren ikke ønsker å kommentere saken ut over intervjuet hun har gitt til Dagbladet.

– I saker der det kan ligge en kriminell handling bak en norsk borgers dødsfall i utlandet, er det myndighetene i landet hvor den kriminelle handlingen finner sted, som er ansvarlig for etterforskning og straffeforfølgning. I denne saken er det laotiske myndigheter som har dette ansvaret, skriver Lunde i UD.

Ifølge Utenriksdepartementet har familien blitt fulgt opp i henhold til rammene som regulerer konsulær bistand i utlandet og saker der norske borgere dør i utlandet. De har også fått en pårørendekontakt hos lokalt politi i Norge som orienterer dem om status i etterforskningen.

Kripos opplyser til VG at de den 24. januar ble varslet om at en norsk borger var funnet død i Laos og at Kripos, sammen med Sør-Øst politidistrikt, har samlet informasjon fra Norge som de mente var vesentlig for saken.

– Dette ble sendt til politiet i Laos via Interpol. Laos har så langt ikke ønsket ytterligere bistand fra norsk politi, skriver Kripos i en melding. Siste informasjon fra Kripos til laotisk politi ble sendt tirsdag.

Publisert: 15.04.20 kl. 11:43

