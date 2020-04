VÅTMARKED: Selgere ved et våtmarked i Wuhan 15. april. Våtmarkedene har fått internasjonal kritikk for salg av ville dyr. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Kinesiske myndigheter oppjusterer dødstallet i Wuhan

Fredag morgen oppjusterte kinesiske myndigheter antall coronadødsfall i Wuhan, mens de gjenåpnede matmarkedene sliter i byen der viruset først ble oppdaget.

Den kinesiske byen Wuhan oppjusterer tallet på coronadødsfall med 50 prosent, skriver NTB.

Byen, der covid-19-viruset først ble påvist, har revidert tallet på døde og øker det nå med 1290 – til 3869, opplyser lokale myndigheter.

Tallet på smittede er oppjustert med 325.

Endringen kommer etter at en egen innsatsgruppe i Wuhan, Prevention and Control taskforce, har gransket tallene, skriver Guardian.

Årsaken er ifølge denne gruppen blant annet at tall fra pasienter som ikke døde på sykehuset er kommet inn sent. De sier også at det har tatt tid å samle inn tall fra private sykehus.

8. april ble mange av de strenge restriksjonene under lockdown i Wuhan hevet, og matmarkeder fikk åpne igjen. South China Morning Post snakket med flere innbyggere i Wuhan etter restriksjonene ble hevet.

Flere av innbyggerne er skeptiske til kinesiske myndigheters håndtering av coronaviruset. En av innbyggerne stiller spørsmål ved hvorfor systemer for tidlig varsling ikke fungerte. En annen mener dødstallet for Wuhan er langt høyere enn de offisielle tallene.

Men ikke alle er like skeptiske til kinesiske myndigheter. South China Morning Post har snakket med en taxisjåfør i byen som er overbevist om at viruset stammer fra USA.

NORMALEN: Flere spiser ute i Wuhan 16. april. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Forbud mot salg av ville dyr

De såkalte våtmarkedene i Wuhan er blitt kritisert internasjonalt ettersom coronaviruset angivelig startet sin spredning fra boder der det ble solgt levende dyr på slutten av fjoråret.

Siden har kinesiske myndigheter forbudt salg av ville dyr på matmarkeder. Etter at karantenen som sperret Wuhan av fra omverdenen, ble opphevet 8. april, har også markedene åpnet igjen, men uten at salg av ville dyr er tillatt.

På et stort matmarked i Wuhan er det skiltet med at salg av ville dyr og levende fugler er forbudt. Over høyttaleranlegget kan man høre gjentatte kunngjøringer som erklærer seier over coronaviruset.

Ett eneste marked i Wuhan holder fortsatt stengt. Det er sjømatmarkedet Huanan, som ikke bare solgte sjømat, men også en lang rekke ville dyr. Det var på Huanan-markedet at man antar viruset spredte seg fra ville dyr, trolig flaggermus, til mennesker.

TESTING:Helsearbeidere sjekker informasjonen mens de tester en pasient for coronavirusert i Wuhan 16. april. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

– Undergang

De øvrige markedene i byen som nå er gjenåpnet, sliter med å overleve. Kundegrunnlaget er borte.

– Det er ingen tvil. Vi er dømt til undergang i år, sier krydderselger Yang, som eier en bod på det enorme Baishazhou-markedet, til AFP.

– Det har aldri vært så få folk på markedet vårt som nå, sier hun.

Yang, som anslår at salget har falt med en tredel sammenlignet med situasjonen før Wuhan ble stengt ned, avviser kritikk om at markedene er arnested for virus.

– Unødvendig panikk, sier Yang.

– Salget går meget dårlig. På grunn av epidemien er det fortsatt svært få folk ute, sier Zhang Zhizhen, som selger andekjøtt på Lanling-markedet.

LAGET MAT: En mann lager grillmat på en restaurant i Wuhan 15. april. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Levende dyr

Såkalte våtmarkeder er populære steder å kjøpe ferskt kjøtt, fisk og grønnsaker på, ikke bare i Kina, men også i andre deler av Asia. Der får man tak i de mest vanlige ingrediensene som folk flest bruker til daglig, til overkommelige priser.

Flesteparten av markedene selger ikke levende dyr. Men noen gjør det. På et besøk til tre markeder i Wuhan denne uken fant AFP levende skilpadder, frosker, fisk og skalldyr til salgs, men ingen fugler eller pattedyr som har blitt utpekt som smittespredere ved tidligere sykdomsutbrudd.

På Baishazhou-markedet sier flere selgere at de nå er underlagt krav om at de må desinfisere bodene flere ganger hver dag. Yang har selv en rekke flasker med desinfeksjonsmiddel stående, sammen med en eske med munnbind.

