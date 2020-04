VIL IKKE VÆRE HJEMME: Her protesterer folk etter at påbudet om å holde seg mest mulig hjemme er utvidet i Austin i Texas i går. Foto: CALLAGHAN O'HARE/Reuters

Demonstrasjoner i USA: «Gi Fauci sparken»

Her står demonstrantene som sild i tønne og krever at Donald Trump avskjediger USAs smitteansvarlige. – Klassiske antimyndighet-holdninger, sier norsk ekspert.

Mens dødstallet for coronaviruset i USA har passert 40.000 og over 742.000 er smittet, girer arbeidsløse, høyreradikale og vaksinemotstandere opp protestene.

I går var det en rekke demonstrasjoner mot nedstengning av samfunnet og ordren om å holde seg mest mulig hjemme flere steder i USA. Motstandere av nedlukking av samfunnet gikk til gatene i både Nevada, Indiana og i Maryland, New Hampshire og i New Jersey, melder flere medier. Søndag demonstreres det utenfor delstatsforsamlingen i Denver, Colorado.

Donald Trump har lagt frem en trestegsplan for å åpne samfunnet igjen etter utbruddet av coronavirusetet.

HAR FORTSATT JOBB: Til tross for et morskt blikk fra USAs president Donald Trump, har smitteekspert Anthony Fauci ved National Institute of Allergy and Infectious Diseases jobbens som smitterådgiver for Det hvite hus. Foto: LEAH MILLIS/Reuters

Adressat for mange av slagordene var Dr. Anthony Fauci, USAs fremste smitteekspert og rådgiver for Det hvite hus. I Austin, Texas ropte deltagere lørdag – «Fire Fauci» – gi ham sparken, skriver Daily Mail.

Ifølge slate.com, deltok rundt 300 personer i demonstrasjonen. Mange så ikke ut til å bry seg spesielt om å holde avstand, det var både håndhilsing og klemming.

Donald Trump har tidligere understrekte at han ikke ville sparke smittekspert Anthony Fauci, etter at de var spekulasjonene om dette. Trump hadde da delt en melding på Twitter, som oppfordret til å sparke Fauci.

– Ingen frykt

Anslagsvis 22 millioner amerikanere er nå meldt arbeidsledige som følge av coronakrisen, noe som har ført til at demonstrasjonene har spredt seg fra New York til andre delstater, skriver New York Times.

Utenfor State Capitol-bygningen i Austin i Texas sto blant andre 46 år gamle bartenderen Litrell med sin seks år gamle datter. «Jeg frykter ikke sykdommen, det er potensielle sykdommer rundt oss hele tiden og for det meste er vi jo friske», sa han. Han forteller at han fått redusert arbeidstiden i restauranten der han jobber fra 35 til fem timer i uken.

Litrell mener pandemien har skapt en overreaksjon av frykt og altfor sterke virkemidler fra myndighetene. «Det er trist at samfunnet kan stenges med et knips. Enda tristere er det å se at de fleste finner seg i det uten protest», sier han til avisen.

USA-ekspert i Civita, Eirik Løkke. Foto: CF-WESENBERG/kolonihaven.no

Norsk ekspert: Et mindretall, men farlige

USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke, sier at selv om det er et mindretall som demonstrerer, kan de skape svært farlige situasjoner.

– Selv om to tredjedeler ikke støtter demonstrasjonene, betyr det ikke at en det er en tredjedel som demonstrerer. Men det skal ikke nødvendigvis så mange til for å skape farlige situasjoner. Det at folk samles er veldig uheldig med tanke på smitte. Men det er også veldig alvorlig at det er mye våpen blant amerikanere, sier Eirik Løkke.

Mange av dem som deltar i demonstrasjonene tilhører den klassiske antimyndighet- og antistat-gruppen. Også fremtrende antivaksinister som Alex Jones, fungerer som en katalysator for motstanden, mener USA-kjenneren.

Kan bli økt oppstand

Det verste er at demonstrantene støttes av presidenten selv, mener Løkke.

– Det er virkelige klin kokos. Donald Trump tvitrer støtte til de som demonstrerer, det er dypt uansvarlig. Som øverste leder i landet gjør han det bare timer etter at han på sin egen pressebrifing har snakket om betydningen av sosial distanse. Han undergraver sine ordre og sin egen politikk, sier Løkke.

Fredag banket Donald Trump ut et rekke twittermeldinger, der han gir sin støtte til guvernører i delstater han mener har vært «for tøffe» i sine innskrenkninger av bevegelsesfriheten og pålegg om å holde fysisk avstand.

Det fikk blant andre guvernør i delstaten Washington, Jay Inslee til å reagere: – Vi har en president i USA som åpent og villig ber folk om å ikke adlyde lovene, sier han. Inslee mener republikanere og demokrater må stå sammen for å bekjempe coronaviruset.

Kan forskyve gjenåpningen

Eirik Løkke frykter at arbeidsløsheten kan føre stadig flere over i oppstand mot coronahåndteringen i USA.

– Situasjonen vedvarer og med tilgangen til våpen samt en dyp strukturell mistro til stat og myndigheter, og med begrenset helseforsikring er faktorer som gjør at USA kan rammes hardt. Når man i tillegg har en katastrofal ledelse på toppen, kan det bli vanskelig for USA å åpne tidligere, sier Eirik Løkke.

Ifølge The Guardian hevder de som står for organiseringen av demonstrasjonene at de er drevet av grasrot og folk flest. Det er ventet flere demonstrasjoner i USA i dagene som kommer.

Flest frykter for rask åpning

En undersøkelsen fra Pew Research Center publisert fredag 16, april viser at 66 prosent av de spurte er bekymret for at delstater vil lette på restriksjoner for raskt.

73 prosent sier de tror USA fortsatt står foran de verste konsekvensene av coronaepidemien.

PROTEST: Lørdag la demonstranter ut faslke likposer utenfor Donald Trumps hotell i New York. Nesten 40.000 er døde av covid-19. Foto: EDUARDO MUNOZ/Reuters

Falske likposer utenfor Trump Tower

Som en motdemonstrasjon la en gruppe antitrumpere ut falske likposer utenfor Trump International Hotel i New York. Likposene er ment som et symbol på den amerikanske presidentens respons på coronaepidemien.

Publisert: 19.04.20 kl. 21:39

