Norsk fremmedkriger i Syria: – Norge viser ingen vilje til å ta kvinnene og barna hjem

DERIK, SYRIA (VG) Han ble halvt blind av en bombe i kampen mot IS i Syria. Nå mener YPG-krigeren Karl Håkon Gulbrandsen at det er tydelig at Norge lemper problemet med IS-kvinnene og deres barn over på kurderne.

Ved en kontrollpost med gule flagg, ved en demning på landsbygda helt nordøst i Syria, står en høyreist mann i militæruniform, med et russisk skarpskyttergevær over skuldrene. I tillegg til solbriller og caps, har han et tørkle over hodet.

I kamp mot IS i august i fjor, mistet han nemlig nesten synet i en eksplosjon. Fordi den høyre pupillen ikke lenger kan justere seg etter lysforhold, svir solen i øynene.

– Velkommen hit, sier mannen på norsk.

ET LIV MED KRIG: Gulbrandsen har vært med ulike kurdiske militser i Irak og Syria siden 2015. Foto: Harald Henden, VG

Karl Håkon Gulbrandsen er ingen nybegynner i krig.

28-åringen fra Kongsvinger og Lørenskog ble kjent med den kurdiske saken på videregående i 2007, da han ble venn med en kurdisk flyktning fra Irak. I 2015, etter at IS gjennomførte sin brutale offensiv i Irak og Syria, og gikk til angrep på blant andre kurderne, bestemte han seg for å handle.

– Jeg kjøpte enveisbillett uten noe tidsperspektiv, sier han da VG møter ham ved kontrollposten fredag formiddag.

IDEOLOGISK FORBILDE: Bilder av PKK-grunnleggeren Abdullah Ocalan henger over alt på basen. Gulbrandsen sier den fengslede kurderen også er viktig for ham. Foto: Harald Henden

– Kjenner IS som fiende

Siden han reiste har han kjempet for ulike kurdiske militsgrupper i Irak og Syria, blant annet for den omstridte geriljagruppen PKK, som tyrkiske myndigheter ser på som terrorister. Det siste året har han vært i Syria med militsen YPG, som har vært USAs viktigste, og mest effektive, allierte på bakken i kampen mot IS.

Det var under kamp i Baghouz, det som til slutt skulle bli IS´siste tilholdssted i Syria, at han sammen med andre soldater ble hardt skadet av en IS-bombe. Hans nære venn, en spansk fremmedkriger, ble drept.

– Jeg kjenner IS som fiende. Det er en ekstremt brutal og barbarisk gruppe, som har brukt umenneskelige metoder i islams navn. De dreper, voldtar og halshugger i religionens navn, og de har bevist at de er en global trussel, sier han.

Nordmannen vet at noen av IS-krigerne han har kjempet mot, kan ha vært norske fremmedkrigere som han selv. Han vet også at den gjennomtenkte og profesjonelle IS-proganandaen har lurt mange sårbare ungdommer fra Vesten til å la seg rekruttere. Likevel:

– I en krigssituasjon spiller det ingen rolle hvor din fiende er fra. Ansikt til ansikt med fienden må jeg skyte, hvis ikke dør jeg eller mine venner. Jeg kan ikke tenkte «stakkars gutt, han har vært i en sårbar situasjon hjemme».

PIKNIK: Lokale griller i nærheten av basen der Gulbransen bor. Foto: Harald Henden, VG

Følger internasjonal debatt om IS-kvinner

Gulbrandsen, eller «Karwan» som kan kalles av sine kurdiske medsoldater, viser oss inn på sitt rom på basen. Der henger det plakater av døde venner, og av PKK-grunnleggeren Abdullah Ocalan, som nå er fengslet i Tyrkia.

Han har ikke hatt telefon eller internett de siste ni månedene, men i et skur har krigerne en TV der de får inn engelske nyhetskanaler.

Han vet lite om hva som har skjedd i Norge det siste året. Han spør, og får blant annet vite at Per Sandberg skal være med i Charterfeber. Han sier han gjerne skulle sett det, men er også litt glad han slipper.

ENESTE INFORMASJON: Her følger Gulbrandsen internasjonale nyheter. Han har hverken tilgang på telefon eller internett. Foto: Harald Henden, VG

Fra VG får han også høre det siste i debatten om IS-kvinnene og deres barn i Norge.

Det er hans militsgruppe som i stor grad har drevet IS ut av områdene de kontrollerte i Syria. I leiren al Hol, bare noen timer unna, befinner det seg nå over 70.000 mennesker som har flyktet ut av områdene IS måtte gi opp. Mange er kvinnelige IS-medlemmer, men over 60 prosent av dem er barn. Her sitter det også norske kvinner med barn, og minst en norsk søskenflokk på fem barn uten foreldrene sine.

Først spør Guldbrandsen: «Hva sier Erna?»

Så forklarer han sitt eget syn på saken.

REISTE FRA EUROPA: Her viser den tyske fremmedkrigeren Egid Tekoser fram akademiet der YPG trener krigere fra utlandet. Foto: Harald Henden, VG

«IS-kvinnene er et felles ansvar»

– Norge viser ingen vilje til å ta kvinnene og barna hjem. Ingen vestlige myndigheter tar et ekte ansvar i etterspillet av krigen mot IS. Det er lett synlig at ingen har genuin interesse av å hente hjem sine borgere, selv når det er snakk om barn. Vi ser at landene som var med i koalisjonen mot IS, nå lemper resultatet av krigen over på kurdere, som allerede er hardt prøvet, sier Gulbrandsen.

Nordmannen har tatt med VG til en annen base, der den internasjonale avdelingen av YPG har sitt akademi. Her trener militsen opp nyankomne fremmedkrigere i ideologi og krig.

Den tyske YPG-krigeren Egid Tekoser, som bor her, er også oppgitt.

– Vi har nå 100.000 mennesker som har kommet ut av IS-områdene, som vi må mate og ta vare på. Men vi i YPG har våre egne problemer. Er det virkelig rettferdig at vi skal sitte igjen med alle disse menneskene fra hele verden? I det minste må de vestlige landene hjelpe oss mer, sier han.

SOVEROM: På rommet til Gulbrandsen, bak våpenet han henger opp, er en plakat med bilde av vennen som ble drept i IS-angrepet i august. Foto: Harald Henden, VG

Gulbrandsen fortsetter:

– Det internasjonale samfunnet tar på ingen måte nok ansvar. De ser på håndteringen av flyktningene fra IS-områdene som et problem som kurderne må ta seg av selv. Det internasjonale samfunnet må se på dette som et felles ansvar.

Gulbransen sier at det kanskje må lages et system for internasjonale rettssaker, eller at hver stat må prøve sine borgere for de nasjonale rettssystemene.

– Noe må i hvertfall skje, sier han.

Livet er her

Karl Håkon Gulbrandsens syn på det høyre øyet er stort sett bare tåke. For to uker siden opererte han ut en glassbit, som var igjen etter eksplosjonen som skadet han. Han kommer til å bli i nordlige Syria.

– Jeg har lagt familie og venner i Norge bak meg, det er kurdernes sak som nå er livet mitt.

– Når tror du at du kommer hjem igjen?

– Jeg skal bli her. Dette er mitt hjem nå.

HJEM: Her, i denne brakken på YPG-basen i nordøstlige Syria, bor Karl Håkon Gulbrandsen. Foto: Harald Henden, VG

VG I SYRIA: Harald Henden og Amund Bakke Foss

