Nå har Friends-stjernens look-a-like fått sin dom

Bildene av tyven som lignet på skuespiller David Schwimmer, kjent fra komiserien «Friends», gikk viralt i fjor. Nå er mannen dømt til ni måneder i fengsel.

Det var etter at politiet i Blackpool i England i oktober i fjor la ut bilder fra et overvåkingskamera i en butikk at ting begynte å ta av. Mennesker over hele verden som så tyven bærende på et brett med ølbokser så umiddelbart likheten med Hollywood-stjernen.

Det gjorde også Schwimmer selv. Det tok ikke lang tid før han sørget for å få laget en parodivideo av seg selv fra en butikk i New York. Denne postet han på Twitter med teksten «Jeg sverger, det var ikke meg».

Noen uker senere ble dobbeltgjengeren pågrepet i London. Da takket liksågodt politiet i England den amerikanske skuespilleren for hans bidrag til å skape oppmerksomhet rundt saken.

Og nå har 36-åringen, som i retten ble beskrevet som «en reisende, vandrende, nomadisk tyv», fått sin dom. Ifølge The Guardian ender det med ni måneder bak lås og slå. Ni måneder hvor han neppe kan synge «I'll be there for you» til sine nærmeste, og faktisk mene det (riktig nok har han allerede sonet store deler av tiden i varetekt).

Ølbrettet han bar i overvåkingsvideoen stjal han rikting nok ikke. Han betalte for det. Problemet var bare at han betalte med et kort han hadde stjålet.

Gjerningsmannen, som er iransk statsborger, er dømt en rekke ganger siden 2008.

Publisert: 15.08.19 kl. 20:32

