LETEAKSJON: Politiet sperret tirsdag av veien inn i søkeområdet. Foto: FAZRY ISMAIL / EPA

15-åring savnet i Malaysia: Har gjort funn av død person

Malaysisk politi bekrefter at de trolig har funnet Nora Quoirin (15), som har vært savnet etter at hun forsvant sporløst under en familieferie forrige helg.

Det melder britiske medier tirsdag ettermiddag. Politiet sier at den døde ligner på den savnede 15-åringen, men at de venter på en endelig identifisering fra familien.

Den døde personen ble funnet noen timer tidligere i området der store letemannskaper de siste dagene har søkt etter den savnede 15-åringen.

«Lucie Blackman Trust», som hjelper britiske familier som savner noen i utlandet, skrev da følgende på Facebook:

– På dette tidspunktet kan vi ikke bekrefte at det er Nora. Det virker imidlertid dessverre sannsynlig. Etterforskere er på vei for å bekrefte identitet og dødsårsak, het det i innlegget tirsdag formiddag.

SAVNET: Nora Quoirin har vært savnet siden søndag 4. august. Foto: Privat

Nora Quoirin var på ferie med familien da hun forsvant fra hotellet ved Seremban, nær hovedstaden Kuala Lumpur i Malaysia, forrige helg.

Foreldrene meldte henne savnet da de søndag morgen oppdaget at datteren var borte og vinduet på rommet hennes sto åpent.

Den siste uken har over 350 personer deltatt i søket, som hovedsakelig har vært konsentrert i jungelen ved siden av feriestedet.

Bruker lydopptak i søk etter savnet 15-åring: «Nora, jeg elsker deg»

Familien har hele tiden fryktet at datteren har blitt utsatt for noe kriminelt. Politiet har tidligere uttalt at de mistenker at 15-åringen har gått seg vill, men samtidig påpekt at de ikke utelukker noe som helst.

Nora har fransk far og irsk mor. Hun har irsk pass, men har bodd i London med foreldrene i flere år.

SPILTE AV OPPTAK: Et lydopptak av moren har blitt spilt fra høyttalere i den malaysiske jungelen. Foto: FAZRY ISMAIL / EPA

