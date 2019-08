LETEAKSJON: Politiet har sperret veien inn i søkeområdet. Foto: FAZRY ISMAIL / EPA

15-åring savnet i Malaysia: Har gjort funn av død kropp

I forbindelse med søket etter Nora Quoirin har det blitt gjort funn av en død kropp i Malaysia. Det er så langt uvisst om det er den savnede 15-åringen som er funnet.

Det skriver «Lucie Blackman Trust», som hjelper britiske familier som savner noen i utlandet, på Facebook.

– På dette tidspunktet kan vi ikke bekrefte at det er Nora. Det virker imidlertid dessverre sannsynlig. Etterforskere er på vei for å bekrefte identitet og dødsårsak, heter det i innlegget tirsdag formiddag.

Politiet bekrefter funnet av den døde kroppen, ifølge BBC.

SAVNET: Nora Quoirin har vært savnet siden søndag 4. august. Foto: Privat

Nora Quoirin var på ferie med familien da hun forsvant fra hotellet ved Seremban, nær hovedstaden Kuala Lumpur i Malaysia, forrige helg.

Foreldrene meldte henne savnet da de søndag morgen oppdaget at datteren var borte og vinduet på rommet hennes sto åpent.

Den siste uken har over 200 personer deltatt i søket, som hovedsakelig har vært konsentrert i jungelen ved siden av feriestedet.

Bruker lydopptak i søk etter savnet 15-åring: «Nora, jeg elsker deg»

SPILTE AV OPPTAK: Et lydopptak av moren har blitt spilt fra høyttalere i den malaysiske jungelen. Foto: FAZRY ISMAIL / EPA

Familien har hele tiden fryktet at datteren har blitt utsatt for noe kriminelt. Politiet har tidligere uttalt at de mistenker at 15-åringen har gått seg vill, men samtidig påpekt at de ikke utelukker noe som helst.

Nora har fransk far og irsk mor. Hun har irsk pass, men har bodd i London med foreldrene i flere år.

Publisert: 13.08.19 kl. 10:53

