KLAR FOR NYE SAMTALER: Kinas visestatsminister Liu He ankommer handelssamtalene i Washington torsdag. Foto: AP

USA og Kina i gang med nye handelssamtaler

Over partene i Washington henger USAs frist om å øke tollsatsene på kinesiske varer ved midnatt.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Den kinesiske visestatsministeren Liu He ble tatt imot av USAs finansminister Steven Mnuchin da samtalene begynte i Washington torsdag ettermiddag kl. 17 lokal tid.

Partene skal ifølge ABC også spise middag sammen torsdag kveld, før de fortsetter handelssamtalene fredag.

USA skal imidlertid etter planen øke tollen på kinesiske varer til 200 milliarder dollar ved midnatt natt til fredag amerikansk tid. Reuters meldte onsdag at USA hadde gjort klart papirarbeidet for å øke tollen på disse varene fra 10 prosent til 25 prosent.

Torsdag varslet president Trump at USA også har begynt på papirarbeid for å øke tollen på kinesiske varer til 325 amerikanske dollar, varer som hittil har vært uberørte av handelskrigen mellom de to landene.

Onsdag bekreftet Kina at de forbereder mottiltak.

Trump: «Kina brøt avtalen»

Onsdag blusset ordkrigen mellom de to landene opp igjen, da Trump foran et publikum i Florida sa at Kina «brøt avtalen», og at han vil innføre ekstra toller mot landet dersom partene ikke når en enighet, skriver E24.

I Beijing tidligere på torsdag sa Kina at de håpet USA ville bidra til å redde avtalen mellom de to landene, skriver Reuters. Talsperson Gao Feng i Kinas handelsdepartement sa under en pressekonferanse at Kina ved å sende visestatsminister Liu til Washington til tross for toll-truslene, viser landets vilje til å få til en enighet.

– Vi håper USA kan møte Kina på halvveien, at vi kan ta hverandres bekymringer på alvor og løse problemer gjennom samarbeid og samtaler, sa han.

Publisert: 10.05.19 kl. 01:37 Oppdatert: 10.05.19 kl. 01:48