OMSTRIDT BILDE: Emilie Pilthammar poserer mellom sine daværende kolleger i kommunestyret i Sölvesborg i Blekinge i Sverige. Foto: Skjermdump/Aftonbladet

Svenske lokalpolitikere går av etter «gruppesex»-bilde

Tre lokalpolitikere i den svenske kommunen Sölvesborg trekker seg etter at den ene av dem la ut dette bildet på Facebook i helgen.

Varaordfører og kommunalråd for Moderaterna Emilie Pilthammar la ifølge Aftonbladet ut bildet på sin profil natt til søndag.

«OBS! Følsomme og lettkrenkede seere advares. Alle medvirkende er med på collagen og gjør det for moros skyld», skrev hun i teksten som fulgte med bildet.

«Ingen trenger å anmelde eller kjenne seg utsatt! (Og bildet betyr ikke at vi noen måte støtter seksuell trakassering eller tafsing så er klare over det!) Vi er ironiske!» het det videre.

De to mennene som er avbildet sammen med Pilthammar er hennes partikollega Niklas Joelsson som ledet barne- og utdanningsnemnda i Sölvesborg og Sverigedemokraternas Peter Thyrén som ledet kultur- og fritidsnemnda.

Nå har alle de tre politikerne trukket seg, skriver Aftonbladet.

Pilthammar, som skal ha slettet bildet etter kort tid, har uttalt til avisen at det hele var en spøk.

Hun har bekreftet at innlegget var ment som en kommentar til debatten rundt Sverigedemokraternas partitopp Peter Lundgren som er under politietterforskning etter å ha blitt anmeldt for å ha befølt en kvinnelig partikollega på brystene under et partiarrangement.

Partitoppen, som har vært SDs kandidat til EU-valget. har innrømmet at han tok kvinnen på brystene. Hun hevder at hun ble holdt fast.

Emilie Pilthammar sier intensjonen bak bildet var å spøke med at det var en utenforstående som anmeldte Lundgren.

De to andre politikerne, Peter Thyrén og Niklas Joelsson, har så langt ikke kommentert saken.

Publisert: 28.05.19 kl. 09:01