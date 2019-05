VINNER: Cyril Ramaphosa vinner valget og vil fortsette som president i Sør-Afrika. Men aldri har ANC fått dårligere oppslutning ved noe valg. Foto: MICHELE SPATARI / AFP

Vinner med godt over 50 prosent av stemmene, men gjør et dårlig valg

Med nærmere 60 prosent av stemmene opptalt tyder det meste på at ANC vil ta hjem en suveren seier i Sør-Afrikas presidentvalg. Rundt 57 prosent av velgerne ønsker fortsatt å bli styrt av ANC. Likevel vil resultatet bli sett på som dårlig for regjeringspartiet og president Cyril Ramaphosa.

ANC ser også ut til å få flertall i åtte av Sør-Afrikas ni provinser. Det var forut for valget knyttet stor usikkerhet til den folkerike provinsen Gauteng, hvor storbyene Johannesburg, Pretoria, bydelene Soweto og Alexandra inngår. Men så langt har ANC støtte fra halvparten av de opptalte stemmene i Gauteng.

I ethvert demokratisk land ville et solid flertall på rundt 55 prosent av stemmene bli betegnet som et valgskred. Men faktum er at ANC ser ut til å gjøre det dårligste valget noensinne.

Aldri påvist juks

Bakgrunnen for dette er:

Da frigjøringsbevegelsen, ANC, African National Congress, som ble til det politiske partiet ANC, tok en knusende seier ved det første demokratiske valget i Sør-Afrika i 1994. Partiet fikk over 62 prosent av stemmene. Ved de fire neste valgene, 1999, 2004, 2009 og 2014, stemte også over 60 prosent av velgerne på ANC. Rekordvalget var i 2004, da ville 69,69 prosent av velgerne ha Thabo Mbeki som president.

Det har aldri blitt påvist at det har foregått valgfusk under noen av valgene.

ANC-TOPPER: Med Cyril Ramaphosa ved roret ser ANC ut til å gjøre det dårligste valget noensinne. Det beste valget gjorde ANC i 2004 med Thabo Mbeki (t.v.) som president. Oppslutningen var da på nesten 70 prosent. Foto: Obed Zilwa / AP

Langt på vei ser oppslutningen omkring de ulike partiene ut til å være i samsvar med prognosene og de siste meningsmålingene forut for valgdagen 8. Mai. Det var ingen overraskelse at DA, Democratic Alliance, ville vinne en stor seier i Western Cape, området rundt storbyen Cape Town. Det største opposisjonspartiet ser ut til å få rundt 55 prosent av stemmene i Western Cape provinsen. På landsbasis ligger partiet på rundt 23 prosent, også det å tråd med det valgekspertene trodde partiet ville få.

– Hvis dette blir resultatet ser det lovende ut for ANC, gitt flere dårlige meningsmålinger før valget. Det er nå ingen tvil om at regjeringspartiet kommer til å beholde makten, sier direktør for Nobels Fredssenter og Sør-Afrika-kjenner, Liv Tørres til VG.

LITT BEKYMRET: Liv Tørres skulle gjerne sett at ANC og president Cyril Ramaphosa fikk en større oppslutning ved valget. Foto: Werner Anderson

Tørres synes det er bra at DA, Democratic Alliance ser til å få rundt 24 prosent av stemmene på nasjonalt plan.

– Og for sørafrikansk politikk og for president Cyril Ramaphosa er det bra at Julius Malemas parti, EFF, ser ut til å få en oppslutning på under ti prosent. Ramaphosa kunne nok ønske seg over 60 prosent av stemmene, fordi innad i ANC vil mange kunne uttrykke mistillit og skuffelse fordi ANC kan oppleve å få under 60 prosent for aller første gang. Presidenten trenger albuerom og støtte for sin politikk. Situasjonen er alvorlig i Sør-Afrika, sier Liv Tørres.

DA er et paraplyparti som i årenes løp har tatt opp i seg flere småpartier tuftet på liberalistiske sentrum/høyre ideer. Det henvendte seg tidligere til det hvite mindretallet i Sør-Afrika, men stadig flere fra den svarte middelklassen har funnet et politisk tilhold i Democratic Alliance. Leder for partiet er den svarte politikeren Mmusi Maimane, han blir ansett som en dyktig politiker som kan vil kunne øke oppslutningen rundt DA og på lengre sikt kunne utfordre ANC om makten i Sør-Afrika.

Malema taper terreng

JUBLER: Støtten til ANC er fremdeles formidabel i store deler av Soweto. Folk har trøtnet, men setter fremdeles sin lit til Nelson Mandelas parti. Foto: WIKUS DE WET / AFP

Partiet til den tidligere lederen for ANCs ungdomsparti, Julius Malema, EFF, var spådd å få en oppslutning på rundt 14 prosent, men når brorparten av stemmene er telt opp, er EFF, Economic Freedomfighters, fremdeles Sør-Afrikas tredje største parti. Men det tyder likevel på å ha gått uventet galt for populisten Julius Malema og partiet hans. I underkant av ti prosent av stemmene har så langt gått til EFF.

TAPER: Populistpartiet, EFFs leder Julius Malema, ser ut til å gå på et overraskende stort nederlag. Partiet hans kan slite med å komme over ti prosent i oppslutning. Foto: Thladi Khuela / AP

Publisert: 09.05.19 kl. 20:15