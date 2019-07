MØTTE PRESSEN: Helen Kelly i svensk politi (f.v.), Hans Ytterberg fra den svenske havarikommisjonen og Björn Bäckström i RMV møtte pressen mandag for å snakke om ulykken. Foto: Hanna Hjardar, VG

Syv menn og to kvinner mistet livet i flystyrten i Sverige

UMEÅ (VG) Åtte fallskjermhoppere og en pilot mistet livet da et fly styrtet utenfor Umeå i Sverige søndag.

Politiet sammen med rettslegen, jobber med å identifisere de omkomne etter flystyrten på øya Stora Sandskär utenfor Umeå i Sverige søndag ettermiddag.

Helen Kelly i politiet sier de foreløpig ikke vil kommentere nærmere identifisering, men at det ifølge passasjerlisten var syv menn og to kvinner om bord flyet.

Rettslege ved rättsmedicinalverket (RMV), Björn Bäckström sier til VG at de håper å ha en endelig identifisering klar innen slutten av uken.

Årsaken til styrten er ikke kjent, og ulykken er under etterforskning.

– Så her langt ut ifra filmer og vrakdeler kan vi si at deler av flyet har separert i luften, sier Hans Ytterberg i den svenske havarikommisjonen på en pressekonferanse mandag kveld.

ETTERFORSKER SAKEN: Helen Kelly i svensk politi sier de jobber videre med identifiseringen av de omkomne. Foto: Hanna Hjardar, VG

Ytterberg sier at det derfor vil ta lengre tid med utredningen.

I en video VG har publisert viser at flyet tilsynelatende mangler den ene vingen og hele halepartiet når det styrter mot bakken.

Pressetalsperson i politiet region nord, Peder Jonsson, sa til VG søndag ettermiddag at ulykken skal ha inntruffet i forbindelse med at flyet skulle ta av.

Politiet sperret av den aktuelle plassen, men i 16-tiden mandag begynte politiet å fjerne sperringene ved bryggen i Bergsboda, på andre siden av elven for ulykkesøya. Politiet sier til VG at de har fjernet vrakresten som lå i vannet på andre siden av Stora Sandskär, og av den grunn fjerner sperringene på denne siden.

Ytterberg forteller at havarikommisjonen har gjennom dagen gjort flere undersøkelser på ulykkesstedet.

VRAKDELER: Hans Ytterberg i havarikommisjonen sier til VG at det har blitt gjort flere funn av vrakdeler etter flyet som styrtet. Delene lå spredt rundt på ulykkesstedet. Foto: Patrick Trägårdh/Aftonbladet

– Det som vil skje fremover nå er at vrakdelene vil bli fraktet til havarikommisjonens undersøkelsessted for videre undersøkelser. Vi vil også ha avhør med de personene som sier de har vært vitne til styrten.

Ytterberg sier til VG at de har startet med å transportere delene til undersøkelsessted, og at han håper at de blir ferdig med transporten de neste to dagene.

Flyet som styrtet hadde ingen såkalt svart boks, men Ytterberg sier det likevel kan være andre enheter og instrumenter som kan være til nytte i etterforskningen.

Publisert: 15.07.19 kl. 17:43 Oppdatert: 15.07.19 kl. 18:27