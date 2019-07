Varmluften som ligger over Spania vil bevege seg over i de nordlige delene av Frankrike. Det kan gi 40 grader i Paris. Foto: DNMI

Sender ut farevarsel for Europa – Venter temperaturer opp mot 40 grader

I Spania og Frankrike varsles det om temperaturer opp mot 40 grader. – Ikke opphold deg i solen midt på dagen, er meteorologens råd til ferierende nordmenn.

Denne uken står flere steder i Europa overfor den andre hetebølgen på kort tid.

Varmluften som nå ligger over Spania har allerede gitt utslag på gradestokkene i de indre strøkene av landet.

Her er det flere steder sendt ut oransje farevarsel, som i Spania betegner temperaturer på over 40 grader.

Ifølge meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt, vil ekstremvarmen utebli i kystområdene der nordmenn tradisjonelt ferierer.

– Både Alicante og Malaga har grønt varselnivå, som innebærer mer normale temperaturer på rett over 30 grader.

Turister i den spanske byen Valencia står i skyggen med syklene sine. Bildet er tatt under den første hetebølgen tidligere i sommer. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Disse områdene har gult eller oransje farevarsel I indre strøk av Spania er det sendt ut gult farevarsel. Det er også sendt ut oransje varsel i enkelte regioner nær Frankrike i nord, og ved grensen til Portugal i vest.

Områdene i Portugal som ikke grenser til kystlinjen mot Atlanterhavet, har gult farevarsel.

Ekstremvarmen vil først treffe de franske regionene som grenser til Spania, før den beveger seg videre nordover. Nordlige deler av Frankrike har oransje farevarsel fra og med torsdag.

Det er sendt ut gult farevarsel nord i Italia, og på Sicilia i sør.

Tirsdag er det oransje farevarsel for store deler av Sveits og i grenseområdene i Østerrike.

Fra og med tirsdag har hele Belgia oransje farevarsel.

Også i Finland forventes det høye temperaturer de kommende dagene. På bakgrunn av dette er det sendt ut gult farevarsel. Vis mer

Opp mot 40 grader i Paris

Meteorologen sier videre at den varme luften som nå ligger over Spania, vil bevege seg videre nordover i dagene som kommer.

På torsdag vil den treffe de nordlige delene av Frankrike.

– Da er det ventet opp mot 40 grader i blant annet Paris, sier Nordhagen.

Meteorologisk institutt har en klar beskjed til ferierende nordmenn som befinner seg i områder der det er sendt ut gult eller oransje farevarsel:

– Hold deg i skyggen når det er som varmest midt på dagen, og drikk mye vann for å unngå å bli dehydrert.

Mennesker kjøler seg ned i Trocadero-fontenen foran Eiffeltårnet i Paris, under den første hetebølgen i slutten av juni. Nå kommer ekstremvarmen tilbake til den franske hovedstaden. Foto: Lewis Joly / TT NYHETSBYRÅN

Den heftige hetebølgen på kontinentet kan bli avløst av et like heftig uvær.

Et lavtrykk fra vest vil fredag dra inn mye kald luft, forklarer meteorolog Roar Teigen i StormGeo.

– Når så kald luft møter så varm luft, resulterer det gjerne i voldsomt tordenvær. Forholdene ligger til rette for intense tordenbyger med til dels kjempehagl som kan gjøre skade. Dette er ventet fra Frankrike og inn mot Tyskland, Østerrike og Sveits fredag og lørdag, sier Teigen.

Uvanlig med to hetebølger på kort tid

Det er bare noen uker siden land som Frankrike så den ene varmerekorden danke ut den andre.

Klimavakt Line Båserud ved Metereologisk institutt sier at det ikke er spesielt vanlig at det kommer to hetebølger i løpet av en sesong.

– Men det mest uvanlige er at den første hetebølgen kom såpass tidlig på sommeren. Det vanligste er at det kommer en hetebølge sent på sommeren, forklarer Båserud.

Hun sier at det generelt forventes flere hetebølger i årene som kommer, som en følge av at gjennomsnittstemperaturen øker.

Den globale gjennomsnittstemperaturen i juni endte på 15,9 grader, noe som er ny temperaturrekord for måneden, ifølge NTB.

Gir varme i Norge

Også i Norge vil varmluften som gir hetebølge flere steder i Europa, merkes mot slutten av uken.

Selv om vi ikke vil se noe til de ekstreme temperaturene, meldes det til helgen om temperaturer opp mot 30 grader.

Varmest blir det ifølge Meteorologisk institutt på fredag og lørdag. Det er først og fremst på Østlandet at folk vil merke varmen best.