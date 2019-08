SKEPTISK: Selv om halvparten av demokratene i Representantenes hus stiller seg bak kravet om riksrett mot president Donald Trump, er flertallsleder Nancy Pelosi skeptisk. Foto: Susan Walsh, AP

Over halvparten av demokratene i Kongressen vil stille Trump for riksrett

Over halvparten av demokratene i Representantenes hus støtter nå kravet om riksrett mot president Donald Trump.

NTB-AP

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Ifølge Associated Press stiller 118 av Husets 235 demokrater seg bak kravet om å stille Trump for riksrett.

Bakgrunn: Kan Donald Trump bli stilt for riksrett? Ti spørsmål og svar

Den siste som ga sin støtte, og dermed gjorde at over halvparten av demokratene støtter kravet, er representanten Salud Carbajal fra California.

les også Bush-etikksjef til VG: Derfor må Trump stilles for riksrett

Men lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, har konsekvent motsatt seg kravet.

Hun mener at all pågående gransking av Trump må gjøres ferdig før det blir aktuelt å ta en beslutning om riksrett, og hun frykter også at en riksrettsprosess vil gjøre det vanskeligere å vinne valget mot Trump neste år.

Så lenge republikanerne i Kongressen fortsetter å støtte Trump, er det ingen mulighet for å vinne fram med riksrett, siden det trengs to tredels flertall i Senatet for en fellende riksrettsdom.

Uansett er det langt fram til en eventuell riksrettsprosess siden halvparten av de 435 kongressrepresentantene må stemme for, det vil si 218 representanter.

Publisert: 03.08.19 kl. 02:54