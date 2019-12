På seiltur: Greta Thunberg kom tirsdag til Lisboa etter å ha krysset Atlanteren med seilbåt for andre gang i år. Foto: Pedro Rocha / AP / NTB scanpix

Thunberg: – Ikke undervurder kraften i sinte barn

Klimaaktivist Greta Thunberg er framme i Portugal etter å ha krysset Atlanteren med seilbåt. Turen skal deretter til Spania for å delta på FNs klimakonferanse.

NTB

Nå nettopp

Miljøvernere og pressefolk møtte den svenske 16-åringen da hun gikk i land i Lisboa tirsdag.

– Ikke undervurder kraften i sinte barn. Vi er sinte og frustrerte, og det er gode grunner til det, sa Thunberg, som står i spissen for et internasjonal bevegelse av ungdommer og barn som krever at mer gjøres for å stanse klimaendringene.

Thunberg nekter å fly siden flyreiser medfører store CO2-utslipp. Hun reiste med seilbåt fra Europa til USA i august for å delta på FNs klimatoppmøte i New York – og returen har også foregått med seilbåt.

Klimavennlig: Seilbåten La Vagabond med Greta Thunberg om bord på vei mot Lisboa tirsdag. Foto: GSCCnetwork / AP / NTB scanpix

16-åringen og hennes far Svante fikk skyss over Atlanterhavet med de australske youtuberne Riley Whitelum og Elayna Carausu. Thunberg skal videre til Madrid for å delta på FNs klimakonferanse COP 25.

Tidligere var planen at møtet skulle holdes i Chile, men det ble flyttet på grunn av opptøyene og de omfattende demonstrasjonene der. Dermed måtte Thunberg raskt endre reiseplanene og sette kursen mot Europa i stedet for Sør-Amerika.

– Det er ikke anbefalt å krysse Atlanteren på denne tiden av året. Det har vært en begivenhetsrik reise, sier Riley Whitelum.

Publisert: 03.12.19 kl. 17:09

