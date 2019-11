Flere knivstukket på London Bridge: Mann skutt av politiet

Flere personer er knivstukket på London Bridge, opplyser politiet. De bekrefter at de har skutt en mann og at de foreløpig etterforsker hendelsen som terrorrelatert.

Oppdatert nå nettopp

Det var like før klokken 15.00 norsk tid at politiet fikk melding om knivstikking ved London Bridge. Et par timer senere tvitret politiet at de hadde anholdt én person.

Ved 16.30-tiden opplyser politiet at de har skutt en mann. Det er uklart om dette er den samme personen som politiet tidligere meldte at de hadde anholdt.

Politiet opplyser at de foreløpig etterforsker knivstikkingen som terrorrelatert, og at en rekke personer er knivstukket.

London Bridge er stengt inntil videre. Politiet ber folk i området om å følge instruksene fra patruljer som er på stedet.

– Vi er klar over at det verserer historier på sosiale medier. Vi skal komme med fakta så fort vi vet, men det må være riktig, tvitrer politiet.

Politiet har varslet en pressekonferanse straks.

– Skadede ble båret vekk

Sandra Rørvik (27) jobber i nærheten og har full oversikt fra broen fra kontorvinduet. Hun så hele hendelsen.

– Jeg skulle til Gatwick og var på vei til å gå ut og ned på broen. Det er en veldig ekkel følelse å vite at jeg egentlig skulle ha vært der da det skjedde.

Hun forteller at hun så at mange personer som sprang vekk fra broen, og at hun og de ansatte ikke fikk lov til å forlate kontoret.

– Deretter kom det mye politi som begynte å sperre av området, før de skjøt en mann på broen, sier Rørvik. Hun så også at flere skadede ble båret vekk av helsepersonell.

Massivt politioppbud

En norsk kvinne som befinner seg i London sammen med datteren sier til VG at det er massivt politioppbud på stedet.

– Det er enorme mengder helikoptre, politi, sivilt politi, terrorpoliti, sikkerhetspoliti og alle mulige nødetater her. Hele området er sperret av, sier hun.

Sammen med datteren var kvinnen på vei over London Bridge da hendelsen fant sted omtrent 50 meter unna. De hoppet på en buss for å komme seg unna, men denne kommer ingen vei på grunn av sperringene.

Flere britiske medier og vitner i sosiale medier melder at flere skudd skal ha blitt avfyrt. BBC-reporter John McManus forteller at han så en gruppe menn slåss på broen, og at det skal ha blitt avfyrt skudd etter at politiet kom til stedet.

Takker politiet

Londons borgermester Sadiq Khan skriver i en Twitter-melding at han er i tett kontakt med politiet i forbindelse med hendelsen.

I en uttalelse på Twitter takker Storbritannias statsminister Boris Johnson politiet og nødetatene for at de handlet raskt, og sier at han oppdateringer fra politiet om situasjonen.











Publisert: 29.11.19 kl. 15:47 Oppdatert: 29.11.19 kl. 17:22

Mer om