Fly med 38 personer savnet

Flyet var på vei fra Chile til Antarktis med 38 personer om bord. Myndighetene antar at det har styrtet.

Chilenske myndigheter bekrefter at de har mistet radiokontakt med et C130 Hercules-fly.

Det skal være 38 personer om bord på flyet. 17 av dem er en del av flymannskapet, men de øvrige 21 er passasjerer.

Flyet tok av 16.55 lokal tid, og mistet radiokontakt 18.13.

Flyet var på vei fra basen Chabunco i Punta Arenas til basen Presidente Eduardo Frei Montalva på øya King George Island på Antarktis.

Personene om bord på flyet skulle ut til basen i Antarktis blant annet for å drive vedlikehold av en flytende drivstoffledning på stedet. Myndighetene har satt kriseberedskap og kalt ut et søk- og redningsteam for å lete etter flyet, skriver NTB.

Syv timer etter siste radiokontakt antar myndighetene nå at flyet har styrtet. Det letes nå i området der de sist hadde kontakt med flyet etter både potensielle overlevende og flyet, skriver chilenske myndigheter i en pressemelding.

Myndighetene opplyser også at pårørende er varslet, og holdes informert.

Publisert: 10.12.19 kl. 09:01

