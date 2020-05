HARDE TAK: Politimenn anholder en mann som demonstrerer mot corona-tiltakene i Berlin. Tyskland har rundt 8000 dødsfall som følge av covid-19. Foto: Michael Sohn / AP

Corona-demonstrasjoner fylles av konspirasjonsteorier

Tusenvis av europeere tar til gatene for å si at de har fått nok av corona-tiltakene til sine myndigheter. Men mange retter også oppmerksomhet mot helt andre ting enn de økonomiske konsekvensene av tiltakene.

Det har siden april vært demonstrasjoner mot nedstengningen av samfunnet i ulike amerikanske stater.

I mai har lignende demonstrasjoner spredt seg i større og større omfang til Europa.

16. mai samlet det seg 3500 demonstranter i München. Politiet anholdte 200 personer for ikke å overholde reglene for avstand mellom folk, ifølge Süddeutsche Zeitung.

Samme dag samlet 600 demonstranter i den spanske byen Salamanca. De gikk gatelangs med spanske flagg for å markere motstand mot regjeringens tiltak.

– Vi er i et diktatorisk system, sa en av demonstrantene til avisen El Pais.

ULOVLIG: Polske demonstranter krever at økonomien skal åpnes igjen den 16. mai. Demonstrasjonen var ulovlig, sier politiet i Warsawa. I Polen har litt under 1000 personer dødd av covid-19.

Forener ulike konspirasjonsteorier

Selv om mange demonstranter åpenbart tenker mest de økonomiske konsekvensene av å stenge bedrifter og reise mellom land, er det også diverse andre grupper som er blitt en del av demonstrasjonene.

I går talte kokken Attila Hildmann for de som hadde møtt opp utenfor Riksdagen i Berlin for å demonstrere. Hildmann har uttalt at han mener Bill Gates med en covid-19-vaksine vil injisere en chip i mennesker og slik overvåke verdens befolkning, skriver Deutschlandfunk.







KOKK OG KONSPIRASJON: Kokebokforfatter Attila Hildmann sprer konpirasjonsteorier i corona-demonstrasjonene i Tyskland.

– Ulver i fåreklær

Slike teorier utgjør en fare, sier Herbert Reul, innenriksminister i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen.

– For øyeblikket er det flere ulver i fåreklær der ute som prøver å utnytte situasjonen, sier han til Die Welt.

Reul mener at antidemokratiske krefter bruker coronasituasjonen til å spre deres ekstreme meninger.

I corona-demonstrasjonene i London er motstand mot bygging av 5G-nettverk en gjenganger på plakatene, skriver The Independent.

Blant konspirasjonene mot 5G-nettet er at de svekker immunforsvaret og dermed bidrar til å spre viruset. Vaksinemotstandere er også å finne, forteller avisen.

NEI, NEI, NEI: Denne corona-demonstranten i London vil verken ha vaksine eller 5G-nettverk. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Styrkes av falske kontoer

Også i USA har demonstrasjonene mot nedstengningen tiltrukket seg mennesker som vil demonstrere mot blant annet falske nyheter.

Disse demonstrasjonene blir styrket gjennom bevisst spredning av feilinformasjon, ifølge Business Insider. Avisen skriver at falske kontoer er opprettet på Twitter, der de både sprer informasjon som underdriver alvoret ved covid-19 og bruker hashtagger som #ENDTHESHUTDOWN.

Foreløpig har nesten 90.000 amerikanere mistet livet på grunn av covid-19, viser VGs oversikt.

Samtidig har president Donald Trump flere ganger gått ut med støtte til demonstrantene via Twitter.

I går twitret presidenten på nytt sin støtte, ved å dele en video av en journalist som hetses av demonstranter.

– Folk kan ikke få nok av dette. Bra folk! skrev presidenten.

PENNSYLVANIA: Demonstranter i Harrisburg, Pennsylvania krever at delstaten åpnes igjen. Demonstrasjonene var den 15. mai. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

