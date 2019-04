«NO WAY»: Syv ganger verdensmester i surfing Layne Beachley (nr. to fra venstre), Susie Crick i Surfrider Foundation og ambassadør Damien Cole demonstrerer mot Equinor på Bondi Beach i Sydney. Foto: Jezzalanko Creative, Surfrider Foundation

Equinor-protestene fortsetter i Australia: – Dere er ikke velkomne her

SYDNEY (VG) Ikoniske Bondi Beach var søndag fylt av surfere som ville vise sin motstand mot det norske selskapets planer om å drille etter olje i Australbukta.

Mindre enn 10 minutter siden







– Equinor sier at risikoen er så liten at dette vil gå bra. Jeg sier til Equnior og enhver oljegigant: Når dere risikerer miljøet vårt, vår lokale økonomi, vår livsstil og alt det vi alltid har kjent, da er dere ikke velkomne her. Hold dere unna havene våre. Get out!

Applausen ljomer idet Damien Coles stemme dør ut over gressplenen bak ikoniske Bondi Beach i Sydney i Australia. Her sitter flere hundre personer iført våtdrakter og badetøy, og med store skilt og surfebrett, og hører på.

Cole, som håper å være medlem av det australske parlamentet etter valget neste måned, er ambassadør for organisasjonen Surfriders Foundation. De arrangerer såkalte paddle outs mot det norske oljeselskapet Equinors planer om å drille etter olje i Australbukta, eller The Great Australian Bight som området kalles lokalt.

Flere tusener har de siste to månedene protestert på denne måten. På stranden i Bondi søndag så det slik ut:

Miljørapport hos myndighetene

Bakgrunnen for motstanden er et kart offentliggjort av Equinor selv, i en høringsrapport som ble lagt frem i prosessen for at de skal kunne starte oljeboring ved feltet Stromlo-1, 372 kilometer utenfor Australias sørkyst.

Bakgrunn: Equinor-rapport har satt sinnene i kok i Australia

Her vises det hvilke områder som potensielt kan rammes av oljesøl. Blant dem er flere naturperler og berømte strender, også Bondi beach.

– Dette er ikke ett scenario, men 100 ulike verste mulige utfall lagt opp på hverandre uten at noen som helst tiltak gjøres for å stoppe det i over hundre dager. Dette er altså ikke et utfall som er realistisk, men et som er laget for å identifisere et planleggingsområde, sier selskapets landsjef i Australia Jone Stangeland til VG.

Han mener bildet som er skapt av en mulig katastrofe er overdrevet, noe Equinor også tidligere har uttalt til VG.

BEKYMRET: Denisse Krauss (32) og Simon Beck (37) er bekymret for risikoen ved å lete etter olje i Australbukta og synes ikke det er verdt å ta sjansen. Foto: Ingrid hovda Storaas, VG

les også Equinor fikk inn 30.000 kommentarer etter «skrekkscenario»-rapport

Etter at denne rapporten ble lagt frem, ba Equinor folk om å komme med tilbakemeldinger, og da fristen var gått ut hadde over 30.000 gjort nettopp det. Etter å ha gått gjennom disse innspillene og gjort 13 endringer, har Equinor denne uken sendt inn en miljøplan til myndighetene — australske National Offshore Petroleum Safety and Environmental Managment Authority (NOPSEMA). Det er de som må godkjenne planen før oljeletingen kan begynne.

FRA LUFTEN: Slik så surferne på Bondi Beach ut ovenfra under demonstrasjonen søndag. Bildet er tatt med drone av arrangørenes egen fotograf. Foto: Jamie Lepre, Surfriders Foundation

Nå venter Equinor, som har vært eneeier og operatør for to lisenser i området siden 2017, på tilbakemelding fra NOPSEMA før de kan gå videre med prosjektet, som de håper skal bli godkjent i løpet av tredje kvartal i år.

– Vi har jobbet godt med dette og levert det vi mener er en omfattende og god miljøplan. Vi ønsker at dette skal være en åpen og transparent prosess, sier Stangeland.

Hele denne planen, der Equinor beskriver hvordan de vil lete etter olje på en trygg måte, ligger ute på selskapets hjemmesider.

Et nært forhold til havet

Sittende på gresset bak stranden på Bondi, treffer VG John Andrews (27) og Eve Hess (25). De er i ferd med å omgjøre Johns surfebrett til et protestskilt.

– Hva skriver dere?

– NorWay, Equinor, med et kryss over r-en i Norge, svarer Andrews.

Han er opprinnelig fra øya Tasmania. Som de fleste andre VG møter på Bondi denne søndagen er Andrews altså oppvokst ved havet og har et forhold til surfing som likner det mange nordmenn har til langrenn – det er en del av folkesjelen.

les også Greenpeace-aksjon mot oljerigg i Barentshavet

«NO WAY, EQUINOR»: John Andrews (27) fra Tasmania og Eve Hess (25) fra USA gjør surfebrettet til John klart til protest. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

– Vi kan ikke la et utenlandsk selskap komme hit og ta fra oss måten vi lever på. Det er jo latterlig at de skal kunne ta våre naturressurser og tjene penger på det, sier Andrews.

– Australbukta er spesiell

Organisasjonen Wilderness Society, som startet kampanjen med emneknaggen #Fightforthebight, mener at risikoen, om den er aldri så liten, ikke er verdt å ta.

– Equinor sa tidlig at de ikke ville gjennomføre prosjektet dersom de møtte betydelig lokal motstand. Det gjør de, både fra oss, lokale myndigheter, surfere og fiskere, og likevel fortsetter de, sier Lyndon Schneider, leder i organisasjonen til VG.

Han tror ikke Equinors miljøplan blir godkjent av myndighetene. Men blir den det, lover han at Wilderness Society vil sette advokater på saken for å sjekke om myndighetene har tatt rett beslutning.

les også Equinor-rapport har satt sinnene i kok i Australia

– Australbukta er spesiell på så mange måter. Det er et viktig område for blåhvalen, og også australsk sjøløve bor på øyene i området. Rundt 65 prosent av artene som finnes i Australbukta finnes ikke andre steder, sier han.

– En svært dårlig beslutning

Schneider, som har jobbet med kampanjer som involverer mulig oljeleting i Australbukta i årevis, sier han ikke kan huske sist han så en sak som fikk så mange surfere engasjert – de liker jo vanligvis ikke politikk, sier han og ler.

SURFELEGENDE: Sju ganger surfe-verdensmester Layne Beachley har akkurat kommet inn igjen til stranda etter å ha deltatt i demonstrasjonen ute i bølgene. På skiltet står det «Don’t spoil with oil». Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

Det kan heller ikke Layne Beachley, sju ganger surfe-verdensmester og «historiens mes suksessfulle kvinnelige surfer», en av mange kjente surfere som har engasjert seg for å stoppe Equinors planer.

På Bondi søndag er hun med ut i vannet i den såkalte paddle outen. Hundrevis av surfere hiver seg ut i vannet fra strandkanten, og danner en diger protestsirkel langt der ute. Når de er oppe på land igjen, er det Beachley som leder an i de taktfaste ropene «Fight for the bight» og «No Way, Equinor».

les også Surfer i monsterbølger

– Som surfer er jeg avhengig av miljøet på så mange måter. En dårlig beslutning kan ødelegge alt dette for alltid. Og jeg tror beslutningen om å lete etter olje i Australbukta er en svært dårlig beslutning, sier hun til VG.

– En spennende mulighet

Landsjef for Equinor i Australia Jone Stangeland forteller at motstanden i dette prosjektet har vært større enn vanlig for Equinor som selskap. Likevel har de også betydelig støtte i Australia – spesielt på nasjonalt plan, hvor det er støtte for å videreutvikle olje- og gassnæringen og å utforske Australbukta. Ressursminister Matthew Canavan har blant annet uttrykt frykt for at Australia snart tvinges til å importere olje.

– Vi ønsker å bore her fordi vi ser potensial og fordi dette er en spennende mulighet for oss. Og gjør vi et funn kan det bli en fantastisk god utvikling for Sør-Australia, som trenger andre bein og stå på økonomisk, sier Stangeland.

«VÅKN OPP»: Flere VG snakket med på demonstrasjonen håper det på sikt vil bli upopulært for politikere å støtte oljeleting. Om en måned går australierne til valg. Foto: Jezzalanko Creative, Surfrider Foundation

les også Omstridt norsk gigant skal gi Europa gass

Han forteller at Equinor har studert de lokale forholdene på stedet der de vil bore over lengre tid: I over et år har de målt vind, bølgehøyde og lignende, og funnet ut at det er sammenliknbart med andre steder der de allerede opererer, som Norge, Canada og Brasil.

– Det er vanskelig å overbevise de som er i mot olje og gass i sin helhet. Men det er viktig for oss å komme ut med fakta til de som ikke har god nok informasjon, sånn at de har et godt grunnlag for å vurdere om de er for eller mot. Vi har sett i Norge og andre steder at vi kan eksistere sammen med fiskeri og turisme, og mener vi også skal få det til i Australia, sier Stangeland.

Publisert: 29.04.19 kl. 02:36