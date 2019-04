SAVNET: Louisa Akavi ble bortført i 2013, under arbeid for Røde Kors. Foto: HANDOUT / X80001

62-åring ble bortført av IS: Røde Kors tror hun fortsatt lever

For snart seks år siden ble newzealandske Louisa Akavi (62) bortført av IS. Redningsorganisasjonen går først nå ut med identiteten hennes.

Nå nettopp







Sykepleieren Louisa Akavi (62) ble bortført sammen med to syriske sjåfører, Alaa Rajab og Nabil Bakdounes, fra Røde Kors av IS i oktober 2013. De skulle levere medisinsk utstyr i byen Idlib, nordvest i Syria .

Til tross for at det snart er seks år siden kvinnen fra New Zealand forsvant, har Røde Kors ikke gitt opp håpet om å finne henne, skriver The New York Times, som var den første avisen til å navngi henne.

New Zealands regjering trodde hun var død på et tidspunkt, men nå er det håp om at livet hennes kan ha blitt spart på grunn av hennes medisinske ferdigheter.

les også «Jeg er din morfar, lille gutt, og jeg har kommet for å hente deg»

Da hun ble bortført ønsket ikke organisasjonen at navnet hennes skulle komme ut, da de fryktet at det kunne sette henne ytterligere i fare. Nå som IS har mistet sine landområder velger Røde Kors å gå ut med navnet hennes, slik at de kan få hjelp til å finne henne.

– Helt siden Louisa og de andre ble kidnappet, har hvert eneste valg vi har tatt, vært for å øke sjansen for at de skulle få tilbake friheten, sier Yved Daccord i Røde Kors til The New York Times.

les også Sverige vil hente hjem barn av IS-kvinner

Hver uke i flere måneder har ansatte i den internasjonale komiteen i redningsorganisasjonen besøkt en fangeleir nord i Syria med et bilde av Akavi. I fangeleiren blir bildet sammenlignet med bilder av flere titusener av mennesker i leierens database.

Alle i databasen har rømt fra IS siste landområder, som ble nedkjempet i mars. Det antas at Akavli har blitt tilbudt for løsepenger, og at hun kan ha blitt brukt som menneskelig skjold, skriver NTB.

Ifølge Røde Kors har tre forskjellige troverdige kilder ment å ha sett henne. En skal ha sett henne i Kamal i 2016, en annen i Raqqa i 2017 og en i Mayadeen i 2018.

les også Frp-topp om etnisk norsk IS-kvinne: – Håper hun aldri setter sine ben i Norge

– Familien vår savner henne veldig mye, og vi er bekymret for sikkerheten hennes. Louisa er en fantastisk erfaren syke- og hjelpepleier som var klar over risikoen arbeidet hennes innebærer. Familien vår er veldig stolt av henne, sier familiens talsperson, Tuaine Robati.

BORTFØRT: Røde Kors-sjåføren Alaa Rajab har også vært savnet siden oktober 2013. Foto: HANDOUT / X80001

SJÅFØR: Nabil Bakdounes ble bortført sammen med sin sjåførkollega Rajab og Louisa Akavi. Foto: HANDOUT / X80001

Publisert: 15.04.19 kl. 08:49