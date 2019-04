PRESIDENT: Venezuelas Nicolás Maduro snakker til landets militære 13. april i år. Foto: AP

Trump truer Cuba med sanksjoner over Venezuela

Hvis ikke Cuba holder opp med å støtte Venezuelas Maduro, vil USA innføre handelsboikott mot landet, melder den amerikanske presidenten.

Det er på Twitter sent tirsdag kveld at Donald Trump kommer med advarselen. Han anklager Cuba for å støtte regimet, med Nicolás Maduro i spissen, og for å forårsake død og ødeleggelse i landet.

I to ulike meldinger truer presidenten med å innføre handelsboikott «sammen med sanksjoner på høyeste nivå» hvis Cuba ikke slutter med det de holder på med.

– Forhåpentligvis vil alle kubanske soldater returnere til øya si umiddelbart, og på en fredfull måte, skriver den amerikanske presidenten.

USAs utenkriksminister kommenterer også det storpolitiske spillet rundt det som skjer i Venezuela nå. Han hevder at landets president Nicolás Maduro var klar til å forlate landet, men at han ble overtalt til å bli av Russland.

– Han hadde et fly klar på flyplassen, slik vi forstår det var han klar til å dra i morges og Russland overtalte ham til å bli, sier Mike Pompeo til CNN.

Pompeo sier han har informasjon om at Maduros destinasjon var Havana.

Cubas utenriksminister Bruno Rodríguez reagerer kraftig på Trumps utstpill:

– USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er en patologisk løgner som feilinformerer Donald Trump. Det er ingen cubanske tropper i Venezuela. Det er heller ingen cubanere som tar del i militæroperasjoner eller sikkerhetsoperasjoner der, skriver han på Twitter.

Publisert: 01.05.19 kl. 01:30 Oppdatert: 01.05.19 kl. 01:58