VELKOMMEN: Charolette Richards hilser på et par i «Tunnel of love» i februar 2006.

Selger ikonisk kapell i Las Vegas: – Det har vært en vidunderlig tid

Etter å ha drevet «A little white wedding chapel» i over 60 år, er 84-åringen Charolette Richards klar for å gå av med pensjon.

– Det har vært en vidunderlig tid, men nå er det på tide å la noen andre ta over, sier hun til den lokale TV-kanalen Fox5 i Las Vegas.

Richards kjøpte det lille hvite kapellet i 1951, og har siden ekspandert stort. I dag ligger det fem kapeller på eiendommen. Den har også, ifølge en reportasje i Vogue, en skjønnhetssalong, butikker for utleie av brudekjoler og dresser, en blomsterbutikk – og ikke minst et «drive-thru» kapell hvor du kan gifte deg i ekspressfart.

Ifølge Charolette Richards, som omtales som «The Wedding queen», har flere hundre tusen par giftet seg i kapellet. Selv mistet hun tellingen på rundt 100.000, har hun fortalt til Las Vegas Review-Journal.

arrow-right expand-left FRA ANNONSEN: Kapellet er over 1500 kvadratmeter stort. I tillegg følger en stor tomt, ifølge salsganonsen. Foto: Savi Realty

Har du en drøm om å ta over som tilrettelegger av ekspress-ekteskap blir det imidlertid ikke billig: Eiendommen ligger ute til den nette sum av 12 millioner amerikanske dollar, som tilsvarer nesten 105 millioner norske kroner.

Flere potensielle kjøpere

Megleren Steven Khalilzadegan i Savi Realty har ansvar for salget, og skriver i en tekstmelding til VG at han allerede har vært i kontakt med flere potensielle kjøpere.

– Den neste eieren kan gjøre hva han eller hun ønsker med eiendommen, men det ser ut som de fleste ønsker å beholde det som et ekteskaps-kapell. Det vil den nåværende eieren bli veldig glad for, sier han.

Ifølge megleren er det sjelden at en så ikonisk eiendom ligger ute for salg i Las Vegas.

PÅ INNSIDEN: Et av kapellene hos A little white wedding chapel som nå er til salgs. Foto: Reuters

Famøst Britney-bryllup

Richards kjøpte eiendommen like etter å ha kjørt til Las Vegas med tre barn for å møte sin daværende ektemann og barnas far: Han dukket aldri opp, forteller Richards til Vogue.

Siden har hun altså levd av kjærlighet.

Richards beste ekteskapsråd er å ikke gifte deg med én du kan leve med, men med én du ikke kan leve uten, ifølge kapellets egne nettsider.

Et av de mest kjente ekteskapene som er inngått i kapellet, er kanskje likevel også blant de korteste: Britney Spears’ 55-timers ekteskap med barndomsvennen Jason Alexander. Blant andre par som skal ha giftet seg i kapellet finner vi Frank Sinatra og Mia Farrow, basketstjernen Michael Jordan og Juanita Vanoy og Bruce Willis og Demi Moore.

Når kapellet er solgt vil Charolette Richards bruke pensjonisttilværelsen til å reise jorden rundt, forteller hun til Fox5.

