I BRANN: Mandag kveld tok katedralen Notre-Dame i Paris fyr. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

A Frog in the Fjord: – Bygningen representerer den franske sjelen

Man kunne bare være der i timevis og nyte dette mesterverket, sier den franske bloggeren og forfatteren Lorelou Desjardin.

– Da jeg så at Notre-Dame står i brann ble jeg veldig lei meg. Denne bygningen er mye mer enn et religiøs sted eller en turistattraksjon. Dette er en bygning som representerer den franske sjelen. Den ble påbegynt for over 850 år siden, og den har overlevd gjennom turbulente tider som den franske revolusjonen, skriver Lorelou Desjardin i en e-post til VG.

Desjardin er forfatter og jurist, og er kjent for bloggen A Frog in the Fjord, der hun kommer med skråblikk på det norske samfunnet.

Katedralen Notre-Dame i sentrum av Paris begynte å brenne rundt klokken 19 mandag. Bygningen er et landemerke i Paris. Det er Frankrikes mest besøkte turistattraksjon, med 30.000 besøkende daglig i snitt.

I SORG: Notre-Dame er mer enn et religiøst sted eller en turistorganisasjon, sier Lorelou Desjardin. Foto: Privat

– Den står i hjertet av Paris, og jeg husker godt at jeg som student i Paris dro dit nesten for meditasjon. Det var så mange detaljer inni katedralen og utenfor, man kunne bare være der i timevis og nyte dette mesterverket. Til og med Victor Hugo, en av Frankrikes mest berømte forfatter, ble inspirert av den i sine verker, sier Desjardin.

Nå håper hun at brannen blir slukket så fort som mulig.

– Jeg håper veldig sterkt at brannmenn klarer å stoppe brannen fort nok så at minst mulig blir ødelagt. Selv om de fleste turister kjenner Eiffeltårnet som representasjonen av Paris, er Notre-Dame et av de mest ikoniske stedene i Paris, sier bloggeren.

Publisert: 15.04.19 kl. 22:20