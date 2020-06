WHO: Coronasituasjonen blir bedre i Europa – men verre på verdensbasis

På søndag ble det meldt flest nye smittetilfeller av coronaviruset på ett døgn globalt, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sier på en pressekonferanse at søndag er dagen det er blitt rapportert flest nye coronatilfeller på et døgn globalt, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

WHO-sjefen sier de ser et økende antall coronatilfeller i Øst-Europa og deler av Sentral-Asia, og at de oppfordrer til å fortsette å overvåke viruset for å sørge for at smitte ikke blusser opp igjen.

– Dette er ikke tiden for noe land for å ta foten av gasspedalen, sier Tedros.

WHO mener det fortsatt er grunn til å være bekymret for et utbrudd i Afrika, men opplyser at det foreløpig er uteblitt.

– Det kan skyldes mangelen på testkapasitet, mener Tedros.

Han mener også at det ikke er noe som tyder på at pandemier har nådd en topp i Sør-Amerika, som er blitt det nye episenteret for coronaviruset, og etterlyser «tydelig ledelse» for å få viruset under kontroll.

Leder for WHOs kriseprogrammer, Michael J. Ryan, forteller at vi må konsentrere oss om det vi kan gjøre i dag for å forhindre nye smittetopper.

– Det er langt fra over, understreker en av epidemioloene i WHO Maria van Kerkhove.

Bedre i Europa

Tedros sier at smittesituasjonen er blitt bedre i Europa, men blir verre globalt.

Imperial College London har analysert overdødeligheten i elleve europeiske land, blant annet Norge. Ifølge studien kan nedstengningene og skolestengningen ei Europa ha forhindret 3,1 millioner coronadødsfall ved å begrense spredningen av covid-19.

– Disse dataene antyder at uten noen inngripen, som lockdown og skolestengninger, kunne det vært langt flere dødsfall fra Covid-19, sier dr. Samir Bhatt, som er en av forfatterne bak studien.

