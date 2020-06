Ny George Floyd-video: Prøver å få politimann til å gripe inn

Familiens advokat har frigitt en ny video av pågripelsen av George Floyd som viser flere vitner som forsøker å få en av politimennene å gripe inn.

Nå nettopp

«Advarsel: Dette er svært rystende, enda vanskeligere å se på enn den første videoen», skriver George Floyds families advokat Ben Crump på Instagram, sammen med en ny video av den nå drapssiktede Derek Chauvin med kneet sitt på en livløs George Floyd.

I den 4,39 minutter lange videoen, som du kan se øverst i saken, roper flere tilskuere til tidligere politimann Tou Thao:

– Synes du det er greit? Sjekk pulsen hans!

– Mannen beveger seg ikke!

– Fortell meg hva pulsen hans er.

– Drepte de ham?

– Kom deg til helvete av ham.

Floyd ligger livløs på asfalten med Chauvins kne presset mot nakken.

En betjent forsøker å sjekke pulsen til George Floyd, mens Chauvin fortsetter å presse kneet sitt mot Floyds hals. Thao forsøker hele tiden å holde tilskuerne på avstand.

– Har du tenkt til å la ham drepe mannen foran deg?, roper en av tilskuerne.

Krever drapsdom

I slutten av videoen blir Floyd løftet livløs på en båre og bært inn i en ambulanse, mens tilskuerne fortsetter å rope til de siktede politimennene.

Floyds hjerte stanset som følge av trykk mot halsen, ifølge den offisielle obduksjonsrapporten.

SIKTET: Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane og Tou Thao deltok i pågripelsen av George Floyd. Alle fire er siktet for drap eller medvirkning til drap Foto: Hennepin County Sheriff's Office

I videoen ser man Chauvin og de andre politimennene snakke sammen før de setter seg inn i politibilen. Alle fire er nå siktet i forbindelse med drapet på Floyd.

Chauvin er siktet for grovt uaktsomt drap, mens de tre andre politimennene er siktet for medvirkning til grovt uaktsomt drap. De kan få opptil 40 års fengsel.

Tou Thao har jobbet som politibetjent siden 2008, og har fått minst seks klager i løpet av sin karriere. I 2017 ble han anklaget for å utøvd grov vold mot en afrikansk-amerikansk mann.

Har du lest? De siktede politimennene: Hadde jobbet som politi i fire dager (VG +)

«Tou Thao holdt vakt mens Derek Chauvin drepte George Floyd», skriver familiens advokat i innlegget. Han krever at politimennene blir dømt for drap og at de holdes ansvarlig for handlingene.

Videoen kommer etter flere uker med demonstrasjoner mot rasisme og politivold i USA. Det har vært demonstrasjoner i samtlige delstater i USA i tillegg til en rekke andre land.

De aller fleste demonstrasjonene har vært fredelige, men flere har også mistet livet i opptøyene som har oppstått under demonstrasjonene.

Natt til søndag satt demonstranter fyr på fastfood-restauranten Wendy’s i Atlanta etter afrikansk-amerikanske Rayshard Brooks (27) skutt og drept av politiet fredag.

Publisert: 14.06.20 kl. 23:24

