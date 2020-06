Drapene i Chicago

Myqwon Blanchard forsøker å flykte, men kulene stanser ham. Han segner om utenfor en Olive Garden-restaurant ved kjøpesenteret North Riverside Park. Mens drapsmannen løper vekk fra åstedet, trekker Blanchard sine siste åndedrag. Han blir bare 22 år gammel.

Ved midnatt lørdag 30. mai går Chicago inn i byens verste drapsdøgn noensinne.

Nå nettopp

Fra klokken 23 denne kvelden blir 18 mennesker drept på 24 timer.

Dette er det høyeste tallet siden myndighetene begynte å føre statistikk i 1961.

– Vi har aldri sett noe lignende, ikke i det hele tatt. Jeg vet ikke engang hvordan vi kan sette dette inn i en kontekst, sier Max Kapustin ved University of Chicago Crime Lab til lokalavisen Sun-Times.

18 år gamle Lazarra Daniels er allerede død da politiet ankommer West Garfield Park i Chicago søndag 31. mai klokken 22.51. «Lazarra var rolig, morsom og kom godt overens med de andre elevene og lærerne der», skriver rektor Tony Sutton Daniels ved DRW College Prep i en Facebook-post.

«Dette er et ubeskrivelig tap for hennes familie, og noe som vil smerte alle som elsket Lazarra i lang tid», legger rektoren til.

Politiet rykket ut etter et «ShotSpotter»-varsel.

Dette er et system som ved hjelp av lyd og kameraer fanger opp hvor det løsnes skudd.

I fjor jobbet kriminologistudenten Keishanay Bolden (18) med en skoleoppgave om voldsbruk:

«Når én person blir skutt, blir vi alle såret. Smerten er kanskje ikke like sterk hos alle, men alle kan føle den når en av oss blir rammet», skrev hun.

Søndag 31. mai blir hun selv skutt, etter en krangel med en mann i Englewood rundt klokken 16.25. Mannen stikker fra åstedet i en mørk sedan. Keishanay blir erklært død da hun ankom St. Bernard Hospital.

Tobarnsfaren Angelo Bronson er på besøk i Englewood denne søndagen. Han står utenfor en blokk i nabolaget da noen løsner skudd fra en forbipasserende bil. Bronson blir erklært død mindre enn en time senere.

36-åringen hadde flyttet til Washington for flere år siden, men kom ofte tilbake til Chicago for å besøke familiemedlemmer.

«Til min bror, jeg vil alltid minnes den tiden vi fikk sammen», skriver broren Gil Bronson på nettstedet forevermissed.com:

«Du ble tatt fra oss altfor tidlig, av en feiging med våpen. Han tok en person som alltid var i stand til å lyse opp dagen for oss, en sann spøkefugl, en kjærlig sjel, en far og ektemann og så mye mer. Jeg er så lei meg for at vi aldri mer får tilbringe tid sammen og virkelig lei meg for at du aldri vil få se dine barn vokse opp. Hvis i fred, du vil aldri bli glemt».

Teyonna Lofton, også 18 år gammel, står i kø utenfor en bensinstasjon.

En SUV kjører opp ved siden og løsner skudd mot køen. En av kulene treffer en blodåre i albuen hennes.

18-åringen ringer nødtelefonen 911, men ingen svarer.

Løsningen blir å ringe mamma, som kommer hastende og kjører henne til sykehus.

Lofton overlever.

Nødtelefonen 911 mottar mer enn 65.000 anrop søndag 31. mai. Det er 50.000 mer enn på en normal dag, ifølge Chicagos borgermester Lori Lightfoot.

Helgen 29. til 31. mai har politiet fullt opp med å håndtere demonstrasjonene mot politivold og rasisme. Drapet på George Floyd i Minneapolis i starten av uken har fått USA til å koke. I Chicago er politiet involvert i flere voldelige sammenstøt med demonstranter, mens kjøpesentre og butikker blir plyndret. Chicagos politi har ikke kapasitet til å håndtere alle henvendelsene.

I 2011 dokumenterte VG noen av gjengene som opererer i Chicago.

Så langt i 2020 er det begått vært 252 drap i Chicago – i skrivende stund.

I hele 2019 var tallet 565 drap.

Til sammenligning ble det begått 289 i New York City, en by med tre ganger så mange innbyggere.

I 2015 lagde Spike Lee filmen «Chi-raq» – om drapsbyen Chicago.

Tittelen er et kallenavn innbyggere har gitt byen, fordi den har så mange drap og skuddhendelser .

De mener det kan minne om Irak i krigsårene 2003–2011.

Det finnes en klar kobling mellom kriminalitet og fattigdom, både i Norge og USA.

– Forskning viser en sterk sammenheng mellom dårlige levekår og kriminalitet, konkluderer sosiolog og høyskolelektor Egil Jensen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter i sin rapport Levekår og kriminalitet.

19,5 prosent av Chicagos innbyggere lever i fattigdom.

Fattige er dobbelt så utsatt for voldelig kriminalitet som de med middels inntekt i USA, viser en studie myndighetene gjorde i 2014. Fattigdom er ikke det eneste som er utbredt i USA.

Det er også skytevåpen.

I USA er det faktisk flere skytevåpen (393 millioner) enn innbyggere (331 millioner).

42 prosent av de voksne i USA har våpen i husstanden.

44 prosent oppgir at de personlig kjenner noen som er blitt skutt.

Foto: Private bilder / NTB Scanpix / Chicago Sun-Times / Video fra politiet i Chicago.

Kilder: Chicago Sun-Times, Facebook, Accuweather, chicagopolice.org, Washington Post, FBI, ABC7Chicago, Bureau of Justice Statistics, New York Times. Kaiser Family Foundation, Time Magazine, PEW Research, Gunpolicy.org, Census.gov

Publisert: 14.06.20 kl. 20:48

Les også

Mer om Visuell fortelling

Fra andre aviser