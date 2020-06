SIER OPP: Mary Elizabeth Taylor har sagt opp sin stilling i utenriksdepartementet i protest mot Donald Trump. Foto: Alex Brandon / AP / Department of state

Tidligere Trump-rådgiver sier opp i protest

Mary Elizabeth Taylor (30) har jobbet for Trump-administrasjonen siden han ble president, sier nå opp i protest.

Det melder Washington Post.

Taylor jobbet i utenriksdepartementet da hun sa opp, men jobbet i 2017 og 2018 for Trump i Det hvite hus. I Det hvite hus ledet hun prosessen og stragegien rundt nominasjonene til Senatet, og sørget for at mer enn 400 Trump-nominerte fikk forskjellige roller. Blant annet høyesterettsdommer Neil Gorsuch, utenriksminister Mike Pompeo og CIA-direktør Gina Haspel.

– Øyeblikk kan forandre deg, endre banen i livet ditt og forme karakteren din. Presidentens kommentarer og handlinger rundt rasediskriminering og svarte amerikanere bryter kraftig med mine kjerneverdier og tro, skriver hun i avskjedsbrevet til utenriksminister Mike Pompeo ifølge Washington Post.

30-åringen leverte sin oppsigelse torsdag.

– Jeg må følge samvittigheten min, og trekke meg fra min stilling som assisterende statssekretær for lovgivende saker, skriver videre.

Taylor har også jobbet for Repbulikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell.

Det hvite hus har ifølge Washington Post så langt ikke kommentert saken.

I sin oppsigelse takker Taylor utenriksminister Pompeo.

– Jeg er dypt takknemlig for tilliten du har gitt meg til å lede dette arbeidet og være din rådgiver de siste to årene. Du har lyttet til mine meninger med respekt, og ditt lederskap har gjort meg til en bedre leder. Jeg setter pris på at du forstår min sterke lojalitet til min personlige tro og verdier i lys av de siste tids hendelser.

Det har de siste ukene vært store protester og opptøyer i USA etter drapet på George Floyd i slutten av mai. Floyd døde etter en brutal pågripelse, og da videoer av hendelsen ble spredt skapte det et opprør mot rasisme og politivold som landet knapt har sett maken til.

Trump-administrasjonen har fått kritikk for sin håndtering av situasjonen. Presidenten har blant annet kraftig kritisert etter å ha antydet at en 75 år gammel demonstrant, som ble skadet etter å ha blitt dyttet av politiet, drev med planlagt spill. Mannen ble alvorlig skadet i hendelsen.

Publisert: 19.06.20 kl. 01:54

