En demonstrant som sliter med å puste behandles og fraktes vekk av Røde Kors på Martyr-torget i Beirut søndag kveld.

Gateslag i Libanon: Banket med klubber. Blindet av tåregass

BEIRUT (VG) Over hundre mennesker ble skadet i helgen, i en voldelig eskalering i kriserammede Libanon. VG var med en gruppe demonstranter i Beirut da opprørspolitiet angrep dem, og de valgte å slå tilbake.

En ung mann sitter på knærne og hiver etter pusten.

Han brekker seg mens venner skylder de rødsprengte øynene hans med vann.

Plutselig kollapser demonstranten og de rundt ham klarer ikke lenger å få kontakt. Ambulansepersonell fra Røde Kors med hjelmer og gassmasker, løper for å hjelpe og drar ham mot en ambulanse.

Mens de prøver å få mannen tilbake til bevissthet hører vi store smell og skrik. Nye tåregassbeholdere skytes inn mot torget der vi befinner oss, og ambulansen må evakuere.

Sparker gassen tilbake

Bak hjørnet av en bygning femti meter lenger nede står demonstranter med svømmebriller, tynne gassmasker og steiner i hendene.

En av dem snur seg mot VG og sier: «Velkommen til Libanon!»

Så teller de unge mennene ned, før de stormer ut i gaten der sikkerhetsstyrkene kan sikte på dem. To av dem tenner fyrverkeri og retter det mot politiet.

Tåregassbeholdere hagler mot dem, og mens noen flykter, sparker eller kaster andre beholderne tilbake mot politiet. En mann står rolig i midten av kaoset og holder opp et stort libanesisk flagg.











I utkanten av en sky av tåregass, står en av demonstrantene, 27-åringen Mohammed, og forsøker å få tilbake pusten. Med ansiktet dekket av et tørkle, forklarer han hvorfor han er deltar i gateslaget.

– Vi har vært her i 60 dager, men ingen hører våre krav. De prøver å hindre oss fra å demonstrere, de prøver å ta oss vekk fra gatene, men det vil ikke skje. Vi trenger en ny regjering og et nytt Libanon, sier han til VG.

Vi spør om eskaleringen, om at demonstranter som ham nå slår tilbake mot sikkerhetsstyrkene. Han sier han ikke ønsker å skade noen, men at motstanden likevel er viktig.

– Vi viser at vi fortsatt er her, og at vi ikke går noe sted, sier han.

Mens vi snakker, stormer en stor folkemengde mot oss, bak dem løper titalls politimenn med klubber. Vi må avslutte intervjuet.

VONDT: En demonstrant kniper øynene igjen da tåregass fyller gatene rundt ham. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Slik startet gateslagene

Den siste dramatiske eskaleringen begynte lørdag ettermiddag:

Demonstranter forsøkte å ta seg forbi en sperring ved parlamentet i Beirut, og sikkerhetsstyrkene svarte med tåregass og gummikuler mot det som i all hovedsak var fredelige demonstranter.

40 mennesker ble skadet i kampene som spredde seg rundt Martyr-torget sentralt i Beirut, stedet som var midt i frontlinjen under landets blodige borgerkrig mellom 1975 og 1990.

Mange av de skadede lørdag ble banket med opprørspolitiets slagvåpen. Andre slet med å puste og se på grunn av den tykke tåregassen, som ble skutt i alle retninger mot de store folkemengdene.

GIR IKKE OPP: En demonstrant på Martyr-torget søndag kveld. Foto: Amund Bakke Foss

Kommer den gamle statsministeren tilbake?

Gjennom to måneder har demonstrantene i Libanon tatt til gatene mot myndighetene og den politiske eliten i landet, som beskyldes for massiv korrupsjon og økonomisk vanstyre.

Statsminister Saad Hariri gikk av i slutten av oktober, etter 13 dager med massive demonstrasjoner, men siden har Libanons politikere ikke klart å bli enige om hvem som skal lede en ny regjering.

Demonstrantene krever at en ny regjering skal ledes av en uavhengig kandidat og kun bestå av teknokrater som kan redde Libanon ut av den dype økonomiske krisen landet nå befinner seg i.

Men de siste dagene har mye tydet på at Libanons politiske partier, på tvers av sekter og religioner, ønsker at Hariri skal gjeninnsettes og lede den nye regjeringen.

Det orker ikke mange av demonstrantene tanken på.

STÅR IMOT: Demonstranter planlegger kampen mot politiet i en sidegate. Foto: Amund Bakke Foss, VG

90 skadet søndag: «Vi vil bli tatt på alvor»

Volden på lørdag og natt til søndag virket mot sin hensikt for politiet. Hvis de trodde at mer konfrontasjon ville skremme demonstrantene, tok de feil.

Søndag ettermiddag møtte tre ganger så mange mennesker opp foran parlamentet. I mange timer demonstrerte de fredelig, men i titiden var Beirut sentrum igjen lammet av tåregass og skadede mennesker.

VG så seks demonstranter bli fraktet vekk av Røde Kors. 20 mennesker skal ha blitt fraktet til sykehus, mens 70 fikk hjelpe på stedet – mange av dem hadde store problemer med å puste.







TÅREGASS: En tåregassbeholder skytes over demonstranter.

Den økte voldsbruken fra Libanons sikkerhetsstyrker gjør mange av demonstrantene ekstra sinte.

– Vi er her i dag fordi vi så voldsbruken fra myndighetene i går, sier en av demonstrantene, 27-åringen Reem Talib, til VG.

– Vi forventet ikke annet enn slik oppførsel fra en regjering som gjør alt de kan for å klamre seg til makten, sier hun.

Mens vi snakker er andre demonstranter i ferd med å hente metallbarrikader som de skyver foran seg i gateslaget med politiet. Flere telt rett ved siden av står i brann.

I BRANN: Like før midnatt står flere av teltene på torget i brann. Det er uklart hva som startet brannen. Foto: Amund Bakke Foss, VG

En mannlige demonstrant VG møter sier det enkelt:

– Det viktigste nå er at våre krav vil bli tatt på alvor.

En kvinnelig demonstrant kommer inn i samtalen.

– Det viktigste nå er å stå sammen, side ved side, for det vi tror på. At vi står sammen som venner.

VG forlater Martyr-torget. Det er midnatt, men mange demonstranter løper ikke vekk. De løper mot flammene og tåregassen og fortsetter kampen mot politiet gjennom natten.

KJØRES VEKK: En mann fraktes vekk av ambulansepersonell. Foto: Amund Bakke Foss, VG

