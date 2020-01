RØMLING: Carlos Ghosn, her fra rettssaken i april i fjor, skal ha rømt fra Japan til Libanon i en instrumentkasse. Foto: Kyodo News

Tidligere Nissan-sjef rømte fra Japan – skal ha blitt smuglet ut i instrumentkasse

Nissans tidligere toppsjef Carlos Ghosn (65) tok de fleste på sengen da han klarte å rømme fra husarrest i Japan til Libanon tidligere denne uken. Nå har forbløffende detaljer fra flukten nådd offentligheten.

Ghosn har sittet i husarrest i Japan siden høsten 2017, etter at det ble kjent at Nissan hadde underrapportert inntekter til japanske myndigheter mellom 2011 og 2015. Han var løslatt mot kausjon, men har ikke hatt anledning til å forlate landet før rettssaken.

Men mandag denne uken dukket Ghosn brått opp i sin luksusbolig i Beirut. Flukten skjedde tilsynelatende rett under nesen på japanske myndigheter.

– Jeg er i Libanon nå, og vil ikke lenger bli holdt som gissel av et korrupt japansk rettssystem der skyld er forutbestemt, diskriminering florerer og du blir nektet grunnleggende menneskerettigheter, skrev Ghosn i en kort kunngjøring mandag.







BEIRUT: Denne luksusleiligheten i sentrum av Beirut skal være i Ghosns eie, og det antas at det er hit han har rømt.

Gjemte seg blant instrumentene

Hvordan Ghosn klarte å flykte fra japanske myndigheter har blitt presentert som et mysterium, og rømningsplanen skal etter alt å dømme ha vært både timet og tilrettelagt, ifølge The Guardian.

Det hele startet da en gruppe gregorianske musikere ankom for å spille i Ghosns bolig. Da musikerne var ferdig spilt, skal Ghosn, som etter sigende kun er 170 cm på strømpelesten, ha krøpet inn i en av de større instrumentkassene. Ifølge blant annet Daily Mail var det en kontrabasskasse, og både Ghosns kone og tidligere spesialsoldater skal ha vært involvert i planen, ifølge The Guardian.

Derfra ble han fraktet til flyplassen, inn i et ventende privatfly og flydd til Libanon via Istanbul i Tyrkia. Han skal ha ankommet Beirut mandag morgen.

– Et eventyr

Den libanesiske TV-verten Ricardo Karam, som skal være en god venn av Ghosn og som har intervjuet den tidligere Nissan-toppen flere ganger, har bekreftet at han er i landet.

– Han er hjemme. Det er et stort eventyr, sier Karam ifølge The Guardian.

Libanon har ingen utleveringsavtaler med Japan. Dermed er det usannsynlig at han vil bli tvunget til å dra tilbake for å sone en straff.

Kameraovervåket

Japanske myndigheter er ifølge The Guardian svært overrasket over at Ghosn, som var under kameraovervåkning døgnet rundt, klarte å rømme. Ghosn har både japansk, libanesisk og brasilianske pass, men har måttet gi fra seg alle tre. Reuters skriver at han kom seg inn i Libanon med et fransk pass, og siterer en anonym libanesisk tjenestemann.

Også Ghosns japanske advokat Junichiro Hiranaka er overrasket over flukten, og har benektet at han var involvert.

– Det ville vært vanskelig for ham å gjennomføre dette uten hjelp fra en større organisasjon, sier Hiranaka, som sist traff sin klient første juledag.

Han legger også til at flukten er et klart brudd på Ghosns kausjonsforhold, og kaller det en «utilgivelig handling».

Publisert: 01.01.20 kl. 14:35

