Iran: Nestkommanderende tar over etter drept general

Få timer etter attentatet mot generalen Qasem Soleimani har Iran oppnevnt hans etterfølger. Nestkommanderende i Quds-styrken, Esmail Qaani, tar over posisjonen.

Det bekrefter Irans øverste leder, Ayatollah Khomenei, i en kunngjøring, melder AFP.

Qaani har vært Soleimanis nestkommanderende i Quds-styrken, og var i mange år tilknyttet ledelsen i Revolusjonsgarden forøvrig.

– Etter at den store general Qasem Soleimani led martyrdøden oppnevner jeg general Esmail Qaani som leder for Quds-styrkene i den islamske Revolusjonsgarde, skriver Ayatollah Khamenei i kunngjøringen, ifølge blant annet Al-Jazeera.

General Qasem Soleimani ble likvidert i et amerikansk rakettangrep natt til fredag. Han ledet den iranske Revolusjonsgardens Quds-styrke, og har blitt omtalt som den nest mektigste mannen i Irans regime.

Han hadde et nært forhold til landets øverste leder, og det ventes at Iran vil gjengjelde attentatet. Ayatollah Khamenei har erklært landesorg i tre dager, og har advart om at en «kraftig hevn» venter USA etter angrepet.

I tillegg til Soleimani mistet minst fem andre militære ledere livet i angrepet, deriblant nestleder i den irakiske militsgruppen Folkets Mobiliseringskomité, Abu Mahdi al-Muhandis.

Publisert: 03.01.20 kl. 13:08 Oppdatert: 03.01.20 kl. 13:23

