NYTTÅRSTALE: Fra innspillingen av Vladimir Putins nyttårstale. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Kreml-tro TV-kanaler ville ikke telle «likes» og «dislikes» på Putin

Russerne har ikke fått vite hvor mange som «liker» eller «ikke liker» Vladimir Putins nyttårsavtale - lagt ut på de store Kreml-kontrollerte TV-selskapenes Youtube-kanaler.

Både Rossija og Pjervyj kanal - som er Russlands to største TV-selskaper og begge er Putin-tro - la ut president Putins rundt fire minutter lange nyttårstale på Youtube, inkludert klokkeklang fra Kreml-tårn og nasjonalsangen.

Det betyr at det også har vært mulig å trykke «liker» eller «liker ikke» (eller «likes» og «dislikes») under videoen. Men det har - i motsetning til andre videoer - ikke vært mulig å se hvor mange som har trykket på hver av de to alternativene. «Telleren» er slått av. Kommentarfeltet er også stengt.

Det er den uavhengige TV-kanalen Dozjd som melder dette. De har ikke innhentet noen kommentar fra de to store TV-kanalene om hvorfor både «telleren» og kommentarfeltet er avslått på Putin-talen.

TV-kanalen NTV, som også har lagt ut talen på Youtube, har derimot ikke slått av «telleren». Da VG sjekket onsdag kveld, var det 27.000 som hadde trykket på «liker ikke», mens 7000 hadde trykket på «liker». Drøyt 300.000 har sett nyttårstalen på denne kanalens Youtube.

Dette er imidlertid en mindre tv-kanal enn de to andre, som altså er begge er Kreml-tro. På Youtube har til sammen 2,9 millioner mennesker sett nyttårstalen på Rossijas to kanaler.

RT, som også er kontrollert fra Kreml, har derimot valgt å la «telleren» fungere. 5500 setter tommelen ned for Putins tale, mens 4500 har tommelen opp. De har også latt folk kommentere, og det er nesten 3000 kommenterer på kvelden 1. januar.

Vladimir Putin ba i sin nyttårstale russerne samle seg for landets fremtid.

– Vi lever i en begivenhetsrik, dynamisk og kontroversiell tid, men vi må gjøre alt for å sikre at Russland utvikler seg godt. Bare sammen kan vi løse problemene fremover for landet, for samfunnet vårt. Vår enhet er grunnlaget for å oppnå de høyeste målene, sa presidenten.

– Våre personlige planer og drømmer er udelelige fra Russlands.

Putin sa at han ser fram til å markere 75 årsjubileet for avslutningen av den andre verdenskrig. Russerne har sin «seiersdag» den 9. mai.

Russerne feirer nyttår to ganger, etter gammel og ny kalender. Først på vårt nyttår, så 13.-14. januar. Midt i mellom er det jul i den russisk-ortodokse kirken (6.-7. januar).

Publisert: 02.01.20 kl. 08:11

