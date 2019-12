OMKOM: Harry Dunn ble drept i en trafikkulykke i august. Nå kan Storbritannia ende opp med å begjære den siktede etter ulykken utlevert fra USA. Foto: Shutterstock / Shutterstock

Amerikansk diplomatkone siktet for bildrap på tenåring

19-åringen Harry Dunn omkom i en trafikkulykke utenfor en amerikansk militærbase i England i august. Nå er konen til en amerikansk diplomat siktet etter dødsfallet.

Anne Sacoolas, som er gift med en amerikansk diplomat i Storbritannia, ble fredag siktet for uaktsom kjøring med døden til følge.

Harry Dunn (19) omkom i august i år, etter at motorsykkelen han kjørte kolliderte med Sacoolas bil. Ulykken skjedde like utenfor en militærbase tilhørende det amerikanske luftforsvaret, der Sacoolas ektemann jobbet.

Nå har altså britiske påtalemyndigheter valgt å ta ut tiltale mot Sacoolas, som etter ulykken forlot Storbritannia etter å ha påberopt seg diplomatisk immunitet.

Påtalemyndigheten har nå startet prosessen med å kreve Sacoolas utlevert til Storbritannia.

Dunns familie sier seg svært lettet over siktelsen.

– Vi føler at vi har gjennomført et stort steg i retning vårt løfte til Harry. Natten han døde lovte vi at vi skulle oppnå rettferdighet, men vi ante ikke hvor vanskelig det ville være, sier Dunns mor, Charlotte Charles, til BBC.

LETTET: Harry Dunns mor, Charlotte Charles, sier siktelsen er et steg i riktig retning. Her fra en aksjon foran Buckingham Palace i forbindelse med Donald Trumps besøk i den britiske hovedstaden. Foto: Alberto Pezzali / AP

– Misbruk

Det er imidlertid grunn til å tro at utleveringen vil ta tid. Det er usikkert hvordan USA vil følge opp en eventuell utleveringsbegjæring.

I en kunngjøring fra det amerikanske utenriksdepartementet omtales en potensiell begjæring som misbruk av utleveringsavtalen mellom landene.

– Bruken av avtalen i et forsøk på å hente tilbake ektefellen til en tidligere diplomat gjennom makt, vil skape en ekstraordinært vanskelig presedens. Vi oppfatter ikke Storbritannias avgjørelse om siktelse som en hjelpsom utvikling, heter det i uttalelsen, gjengitt av BBC.

Sacoolas selv har heller ingen intensjon om å dra tilbake til Storbritannia med det første.

– Anne kommer ikke til å returnere frivillig til Storbritannia for en potensiell fengselsstraff for noe som var en grusom, men utilsiktet, ulykke, kommenterer Jefress ifølge BBC.

