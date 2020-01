TRAFF KONVOI: Dette bildet er publisert av irakiske myndigheter, og skal vise en av bilene truffet i angrepet. Foto: Iraqi Prime Minister Press Office, via Associated Press

Demokrater hardt ut mot drapet på mektig iransk general

Topp-demokrater reagerer sterkt på USAs likvidering av den mektige iranske generalen Qasem Soleimani, og frykter at det kan være startskuddet på en storkrig.

Oppdatert nå nettopp

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at det natt til fredag norsk tid ble kjent at en av Midtøstens mektigste menn er drept i et målrettet amerikansk droneangrep i Bagdad.

Angrepet var beordret av Donald Trump, som nå får sterk kritikk fra flere av hans motstandere i Det demokratiske partiet. Blant dem er tidligere visepresident Joe Biden, som mener den dramatiske utviklingen er «å helle bensin på bålet».

Les også: Iran varsler «kraftig hevn»

Han viser til at Trump-administrasjonen sier at målet er å avskrekke fremtidige angrep fra Iran, men at nattens angrep vil ha motsatt effekt, og at han frykter at det skal føre USA inn i en storkonflikt i Midtøsten.

KRITISKE: Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Joe Biden kjemper alle for å bli demokratenes presidentkandidat. Foto: SAUL LOEB / AFP

Vermont-senator Bernie Sanders har lenge vært en tydelig kritiker av USAs president, og legger heller ikke nå skjul på hva han mener:

– Trumps farlige eskalering tar oss nærmere en annen katastrofal krig i Midtøsten, som kan koste land utallige liv og billioner av dollar, skriver han på Twitter.

Han skriver videre at USAs president lovet å få en slutt på uendelige kriger, men at denne handlingen gjør det motsatte.

Flere anerkjente imidlertid trusselen fra den mektige iranske generalen Qasem Soleimani. Blant dem er Massachusetts-senator Elizabeth Warren, som kaller ham «en morder, ansvarlig for drapet på tusenvis, deriblant hundrevis av amerikanere».

Les også: Kraftig oljeprishopp

Hun la imidlertid til at Trumps «hensynsløse trekk eskalerer situasjonen med Iran og øker sannsynligheten for flere dødsfall og en ny Midtøsten-konflikt»

Senator frykter at det kan være startskuddet i en storkrig.

– Likviderte USA akkurat, uten Kongressens autorisasjon, Irans nest mektigste mann, for med viten og vilje å utløse en potensielt massiv regional krig? spør demokraten fra Connecticut på Twitter.

Les mer om Qasem Soleimani: Irans skjulte general

KRITISK: Connecticut-senator Chris Murphy. Foto: SAUL LOEB / AFP

Han bestrider ikke at general Qasem Soleimani var en svoren fiende av USAs interesser i Midtøsten, men mener likevel at president Donald Trump har krysset en grense.

– Likvideringen blir rettferdiggjort med at den skal hindre fremtidige angrep. En av grunnene til at vi generelt sett ikke likviderer andre lands politiske ledere, er vissheten om at dette vil føre til drap på flere, ikke færre amerikanere. Dette bør virkelig bekymre oss.

Hvilke følger angrepet vil få, er et åpent spørsmål, mener han.

– De nykonservative som i kveld slår seg på brystet, bør huske at de største tabbene globale stormakter gjør, er å bruke militærmakt på kompliserte steder med få venner, uten å ta hensyn til konsekvensene.

Publisert: 03.01.20 kl. 07:46 Oppdatert: 03.01.20 kl. 07:58

Mer om

Flere artikler