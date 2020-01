TILSPISSER SEG: Bernie Sanders og Elizabeth Warren kjemper begge om å bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sanders om Warren-stikk: – Latterlig

Bernie Sanders (78) og Elizabeth Warren (70) har så langt i valgkampen fremstått som gode venner. Nå stiger temperaturen mellom de to presidentkandidatene.

De er to av forhåndsfavorittene til å kunne bli Demokratenes kandidat til å utfordre Donald Trumps plass i Det hvite hus når amerikanerne i høst skal gå til stemmeurene, og så langt har de unngått å gå i strupen på hverandre i valgkampen.

Men før den syvende debatten mellom Demokratenes presidentkandidater tirsdag, har Massachusetts-senator Warren kommet med et stikk i retning Vermont-senator og kollega Bernie Sanders.

– Bernie og jeg hadde et møte i over to timer i desember 2018 for å diskutere valget i 2020, vårt felles arbeid og mål: Å slå Donald Trump, ta tilbake makten fra de rike med mektige forbindelser, og å bygge en økonomi som er bra for alle, sier Warren i en uttalelse ifølge CBS.

– Blant temaene som kom opp var hva som ville skje om Demokratene nominerte en kvinnelig presidentkandidat. Jeg sa at jeg trodde en kvinne kunne vinne, han var uenig. Utover det har jeg ingen interesse av å diskutere et privat møte ytterligere, fordi jeg og Bernie har langt mer til felles enn vi har uenigheter, fortsetter hun.

Videre sier hun at de i lang tid har vært venner og allierte, og at de kommer til å fortsette å jobbe sammen for å slå Donald Trump i presidentvalget.

– Latterlig

Likevel får uttalelsen Sanders til å reagere.

– Det er latterlig om man tror at i det samme møtet Elizabeth Warren fortalte meg at hun ville stille som presidentkandidat, sier jeg at en kvinne ikke kan vinne.

Uttalelsen kom før Warren i det hele tatt hadde kommentert saken, men som et svar på at CNN omtalte innholdet i det nevnte møtet.

– Det er trist at tre uker før det første nominasjonsvalget, i Iowa, og ett år etter en privat samtale skal personer som ikke engang var i rommet lyve om hva som skjedde, fortsatte Sanders, og forklarer samtalen slik:

– Det jeg sa var at Donald Trump er kvinnediskriminerende, rasistisk og en løgner som vil bruke alt for å angripe deg.

– Selvfølgelig kan en kvinne vinne

Sanders tapte som kjent nominasjonskampen for Hillary Clinton i 2016.

– Om jeg tror en kvinne kan vinne valget i 2020? Selvfølgelig. Hillary Clinton fikk tross alt tre millioner flere stemmer enn Trump i 2016.

Sanders har ikke uttalt seg etter at Warren selv kommenterte saken, men hans valgkampsjef Faiz Shakir har oppfordret velgerne til å holde fokus.

Tirsdag møtes de til debatt på Drake University i Iowa sammen med forhåndsfavoritt og tidligere visepresident Joe Biden, South Bend-ordfører Pete Buttigieg, Minnesota-senator Amy Klobuchar og milliardæren Tom Steyer.

Totalt skal det være tolv debatter før det bli avklart hvem som skal stille til presidentvalg mot Donald Trump.

Publisert: 14.01.20

