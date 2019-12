FRIGJØR BILDER: Dette er søskenparet som ble funnet alene i Aarhus lørdag. Politiet har nå frigitt bilder av dem for å få inn flere tips fra publikum om hvem og hvor foreldrene er. Foto: Østjyllands politi

Kamerater oppdaget etterlatt søskenpar i Aarhus: – Noe som ikke stemte

Dansk politi leter etter foreldrene til et søskenpar som ble funnet alene i en travel handlegate i Aarhus lørdag. Nå har de gått ut med bilde av søskenparet i håp om at foreldrene skal melde seg.

Oppdatert nå nettopp

Gutten, som antas å være mellom to og tre år gammel, ble funnet stående ved siden av en barnevogn der det satt en rundt ett år gammel jente.

Ifølge den danske avisen Ekstra Bladet jobber politiet ut fra en teori om at barna er av østeuropeisk opprinnelse.

– Vi forsøker fortsatt å fastslå identiteten deres. I løpet av dagen får vi inn en tolk som forhåpentlig kan si noe om hvilket språk de snakker, sier vaktsjef ved Østjyllands politi, Martin Christensen.

Jyllands-Posten har snakket med en av mennene som oppdaget barna og tilkalte politiet, Jens Andersen, som rundt klokken 18 lørdag var på vei ut for å spise med kameraten Claus Vitved.

– Det var noe som ikke stemte. Jeg vet ikke om det er fordi man selv har barn, men det var intuisjonen som sa at det var noe galt. Det var en merkelig følelse, sier Andersen.

Andersens’ kamerat Claus Vitved forteller det samme til Ekstra Bladet: Magefølelsen fortalte at de måtte snu og gå tilbake til barna de nettopp hadde passert.

– I første omgang var jeg bekymret for at de to barna sto så nærme veikanten, sier han.

Hverken kalde eller urolige

Barna sto litt utenfor et busskur idet Vitved og Andersen passerte. Etter noen meter snudde de to mennene altså og gikk tilbake til dem. Vitved og Andersen spurte andre i området om de visste noe, og lette også etter foreldrene på nærliggende butikker og restauranter. Etter en halvtime ringte de politiet.

Andersen forteller at barna var rolige både da de fant dem og mens de ventet på politiet. Gutten smilte til dem, men de fikk en følelse av at han ikke forsto hva de sa.

– Gutten var så søt, han sto der og ga søsteren, som satt i barnevognen, smokken.

Ingen av mennene tror at barna kan ha stått der lenge. Begge var pent kledd og nyklipte og virket hverken kalde eller urolige. Det var også tydelig for Vitved at de to var trygge på hverandre.

– Nå håper vi bare at de finner foreldrene eller noen pårørende. Det er merkelig at det ennå ikke er noen som har reagert, sier Andersen til Jyllands-Posten.

Han gjør oppmerksom på at hverken han eller kameraten ser på seg selv som helter eller ønsker å fremstå som redningsmenn.

– Jeg synes egentlig bare at vi gjorde det som de fleste mennesker ville gjøre når det står to barn ute ved veikanten. Sjekke opp om alt er OK.

– I trygge hender hos sosialetaten

Politiet lette etter barnas foreldre i butikker og restauranter i området, men uten hell. Barna ble deretter tatt med til politistasjonen.

Nå undersøker politiet overvåkningskameraer i området i håp om å avdekke hvem som fulgte barna inn i Park allé og etterlot dem der og ber også innbyggere og selvsagt barnas foreldre ta kontakt.

– De har det godt, og er i trygge hender hos sosialetaten, sier Martin Christensen ved Østjylland politi til avisen Berlingske.

– På et tidspunkt skal vi nok finne foreldrene eller pårørende, og det blir forhåpentlig snart.

Publisert: 15.12.19 kl. 11:54 Oppdatert: 15.12.19 kl. 16:12

Mer om