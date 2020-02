PRESIDENT: Recep Tayyip Erdogan Foto: Pool Presidential Press Service

Erdogan truer Assad-regimet - ekspert frykter direkte krig mellom Tyrkia og Syria

Onsdag langer den tyrkiske presidenten ut mot både Russland og det syriske regimet, og truer med å angripe syriske regjeringsstyrker «overalt».

– Situasjonen er veldig alvorlig. Og det er vanskelig å se noen utsikter til et kompromiss mellom Syria og Tyrkia. Det er Russlands president Vladimir Putin som holder de viktigste kortene i så måte, sier Midtøsten-ekspert og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Nils Butenschøn til VG.

Ifølge nyhetsbyrået AFP sier Erdogan at Tyrkia vil gjøre «hva enn som er nødvendig» for å slå tilbake mot det syriske regimet i Idlib - og han anklager også russiske styrker for å være ansvarlige for en massakre i provinsen.

Det har den siste tiden vært voldsomme kamper i Idlib mellom tyrkiske soldater og allierte opprørere på den ene siden og russisk-støttede styrker på den andre. Den tyrkiske presidenten legger onsdag frem en plan for Syria etter kampene.

Det var onsdag telefonkontakt mellom Tyrkias president Recep Tayyib Erdogan og Russlands president, Vladimir Putin. I en kort offisiell melding fra Moskva etter samtalen mellom de to statslederne, het det: «Putin og Erdogan er enige om hvor viktig det er å gjennomføre den russisk-tyrkiske avtalen om Syria, og at kontakten mellom Syria og Russland fortsetter gjennom de relevante kanaler».

– Bare gjennom Russland og de etablerte kanalene er det mulighet for å kunne hindre en full konfrontasjon mellom Syria og Tyrkia. Dette er et spill med stor usikkerhet og som har store konsekvenser, ikke minst når det gjelder den humanitære situasjonen. Dersom den syriske lederen Bashar Assad tar over hele landet, vil det kunne provosere arabiske stater, europeiske land og USA, sier Nils Butenschøn.

Har eskalert

Allerede tirsdag truet Erdogan med å eskalere kampen mot det syriske regimet etter at fem tyrkiske soldater ble drept og fem ble skadet av syriske regjeringsstyrker mandag, ifølge Tyrkias forsvarsdepartement. I følge tyrkiske myndigheter ble 51 syriske soldater drept nordvest i Syria, etter at tyrkisk-støttede opprørere gikk til motangrep på de syriske regjeringsstyrkene. Tyrkias forsvarsdepartement siterte kilder i området på at også to syriske tanks og et ammunisjonslager ble ødelagt. Opplysningene blir gjengitt i den israelske avisen, Haaretz.

Samme dag ble et syrisk helikopter skutt ned og flere sivile drept i Idlib.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) styrtet helikopteret ved landsbyen Qaminas, sørøst for byen Idlib, etter å ha blitt truffet av en tyrkisk luftvernrakett, skriver NTB.

Begge flygerne ble drept under nedskytningen, og SOHR opplyser at også tolv sivile ble drept, ifølge byrået.

