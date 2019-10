BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier de følger situasjonen med dyp bekymring. Her er Eriksen Søreide under en pressekonferanse i juni. Foto: Frode Hansen

Norge stanser nye eksportlisenser til Tyrkia

Norge vil inntil videre ikke behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk i Tyrkia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier i en presseuttalelse at Norge ikke vil behandle nye søknader om eksport av forsvarsmateriell til Tyrkia.

– Ettersom situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt, vil Utenriksdepartementet – som et føre-var tiltak – ikke behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk til Tyrkia inntil videre, sier Søreide til avisen.

I tillegg blir gyldige lisenser for eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk gjennomgått, opplyser utenriksministeren.

Det skjer etter at Tyrkia innledet onsdag en lenge varslet militær operasjon i den nordøstlige delen av Syria. Dette er den tredje gangen Tyrkia går inn på bakken i Syria, etter å ha gjennomført angrep i både august 2016 og januar 2018.

Dyp bekymring

– Vi følger situasjonen med dyp bekymring og gjentar vår tydelige oppfordring om at Tyrkia må avslutte militæroperasjonen, samt respektere folkeretten. Dette har Utenriksdepartementet også gitt uttrykk for i et møte med Tyrkias ambassadør til Norge i dag, sier Søreide.

Hun sier videre at UD er spesielt bekymret for den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen.

Ber Tyrkia være tilbakeholdne

Onsdag sa NATO-sjef Jens Stoltenberg NATO har forståelse for Tyrkias sikkerhets-utfordringer fra syrisk side av grensen, men ber landet handle med tilbakeholdenhet og begrense menneskelig lidelse.

– Vår allierte Tyrkia har legitime utfordringer i forhold til sin egen sikkerhet. De har flere millioner flyktninger fra Syria på sitt territorium. NATO er blitt orientert av det tyrkiske lederskapet om deres operasjon i Nord-Syria. Det er viktig å unngå handlinger som kan destabilisere og øke spenningen i regionen, sa Stoltenberg videre.

Norge og Tyrkia er allierte i NATO, og Norge eksporterte i 2018 forsvarsmateriell for 41,4 millioner kroner til Tyrkia.

