KURDISKE KRIGERE: Spesialsoldater fra den kurdiskdominerte SDF-militsen nær byen Hassakah i forrige uke. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Erdogan og Putin avgjør kurdernes skjebne

De står mot hverandre ved frontlinjen, men likevel er Erdogan blitt invitert til Russland av Putin, for å gjennomføre et «arbeidsbesøk om Syria». Samtalene mellom de to presidentene vil avgjøre kurdernes skjebne.

Russiske flagg veiver fra pansrede militærkjøretøy i gatene i Manbij – den på forhånd viktigste byen for Tyrkias militæraksjon inne i Syria.

Det kan se ut som et smertelig nederlag for tyrkerne at Assads soldater og deres russiske beskyttere kom først frem til Manbij. En følge av at kurdiske YPG ble tvunget til å «gå til sengs med fienden», og be om hjelp fra diktatoren i Damaskus.

RUSSERE I SYRIA: Russiske soldater i utkanten av den strategisk viktige byen Manbij. De støtter opp om syriske regimesoldater i en region som også Tyrkia ønsker å ta kontroll over. Foto: AFPTV

Russland har stemplet Tyrkias aksjon som «uakseptabel», og har sagt at landet ikke vil tillate at syriske og tyrkiske regjeringsstyrker havner i kamp med hverandre, ifølge en talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

Men det har allerede skjedd: Tyrkias allierte har ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) drept to syriske soldater; mens Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan har bekreftet at en tyrkisk soldat er drept av syrisk artilleriild.

les også Tyrkia hevder å ha «nøytralisert» 637 kurdiske militssoldater i Syria

HVEM ER SJEFEN: De siste årene har Erdogan og Putin hatt et nært forhold, til tross for at Tyrkia er et NATO-land. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Unngår konflikt

Like fullt tyder ingenting på at NATO-landet Tyrkia står overfor en væpnet konflikt med stormakten Russland. Natt til torsdag ble det bekreftet at Putin og Erdogan skal møtes i svartehavsbyen Sotsji tirsdag 22. oktober, for å gjennomføre et «arbeidsbesøk».

Det er Putin som har invitert Erdogan, opplyser den russiske presidentens kontor. Møtet får også stor dekning i tyrkiske medier.

KOMMENTAR: Putin vinner alle slag

Erdogan på sin side er hverken bekymret for amerikanske sanksjoner, eller tilbøyelig til å inngå en våpenhvile.

– De forsøker å presse oss til å avbryte innsatsen. Tyrkia forhandler ikke med terrorister, fastslår Erdogan i en ny uttalelse gitt tyrkiske medier.

Erdogan sier også at Syrias plassering av styrker i Manbij i Nord-Syria ikke er «veldig negativt» for Tyrkia. Det viktigste er at kurdiske YPG mister makten der, sier den tyrkiske presidenten.

Tyrkia har stemplet YPG som en terrororganisasjon. Militsen, som samarbeidet med USA for å beseire IS, har inntil nylig dominert den selvstyrte, kurdiske regionen Rojava.

LES OGSÅ: Erdogan snur, vil møte Pence likevel

LOT SEG HYLLE: Erdogan samlet sitt eget parti AKP til gruppemøte i det tyrkiske parlamentet, og ble møtt med applaus da han lovet å fortsette krigføringen i Syria. Foto: STR / EPA

Ville ta mest mulig

Joakim Parslow, førsteamanuensis i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, mener Erdogan neppe er overrasket over at russerne nå fyller maktvakuumet som USA har etterlatt seg.

– Erdogan har gått raskt inn da USA kunngjorde sin tilbaketrekking, og forsøker å endre så mye som mulig, så raskt som mulig, på bakken inne i Syria. At Russland ville komme på banen til støtte for Assad-regimet, var noe Erdogan må ha skjønt, sier Parslow til VG.

– Russland er den viktigste stormakten i regionen nå. Tyrkia har snart fått maksimalt ut av det rent militært, og nå må de forhandle med Russland. I samtalen med Erdogan vil Putin snakke på vegne av Assad-regimet, forklarer Parslow.

Hva man blir enige om, vil bli avgjørende for kurdernes selvstyre. Både Assad og Erdogan ønsker å begrense kurdisk autonomi, men samtidig har Syria tidligere brukt de syriske kurderne mot Tyrkia.

– Assad vil nok at YPG skal beholde en viss makt. Hvis Erdogan forsøker å beholde innflytelsen over sunnimuslimske arabere i Syria, så kan kurderne bli en viktig brikke for Assad i fremtiden.

STØTTET AV TYRKIA: Militssoldater støttet av Tyrkia har tatt makten i byen Tell Abyad, som ligger rett ved grensen. Foto: KHALIL ASHAWI / X03676

Russland øker makten

Russland-forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) påpeker at Russlands innflytelse har økt betraktelig i Midtøsten de siste fem årene.

– USA har tapt legitimitet i Midtøsten. Blant annet viser meningsmålinger at brorparten av arabiske ledere snarere stoler på Russland enn USA, sier Wilhelmsen til VG.

– Russland fryder seg utvilsomt over å ha kommet i førersetet i Syria på bekostning av USA, legger hun til.

På den annen side tror NUPI-forskeren at Russland gjerne hadde ønsket seg Vestens og USAs hjelp med å håndtere IS-problemet og gjenoppbyggingen av Syria. Hun påpeker også at det vil være vanskelig for russerne å sette hardt mot hardt overfor Tyrkia, siden de har samarbeidet i Syria frem til nå.

– Det er fare for trefninger, men foreløpig har Russland sagt at de vil stille seg mellom tyrkiske og syriske tropper langs kontaktlinjen for å unngå eskalering.

