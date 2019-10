SPENT FORHOLD: Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan på et NATO-møte i Brussel i juli 2018. Mandag har de snakket sammen på telefonen, ifølge USAs visepresident. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Trump truer med å ødelegge Tyrkias økonomi: Vil ha øyeblikkelig våpenhvile

USAs president ba mandag Tyrkias president om å «stoppe invasjonen av Syria». USA har nå innført sanksjoner mot flere tyrkiske ministre.

Det opplyste USAs visepresident Mike Pence på en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid.

Ifølge Pence snakket Donald Trump mandag direkte med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på telefonen, og ba ham blant annet om en «øyeblikkelig våpenhvile». Trump har også beordret en amerikansk delegasjon ledet av visepresident Pence om å reise til Tyrkia «så snart som mulig».

– Presidenten kunne ikke vært strengere med Tyrkias president i dag. USA vil ikke tolerere dette, Tyrkia må trekke seg tilbake, avslutte volden og sette seg ved forhandlingsbordet. Det er grunnen til at presidenten sender meg til Tyrkia nå, sier Pence til pressen på plenen utenfor Det hvite hus.

Her forklarte også finansminister Steven Mnuchin hva sanksjonene mot Tyrkia, som ble varslet av president Trump selv på Twitter tidligere mandag, innebærer.

Dette er sanksjonene

Sanksjonene er natt til tirsdag iverksatt, noe som blant annet betyr at tollen på stål økes med 50 prosent. USA stanser også alle forhandlinger om en verdifull handelsavtale med Tyrkia, med øyeblikkelig virkning. I tillegg sanksjoneres navngitte tyrkiske ministre:

Innenriksminister Süleyman Soylu

Energiminister Faith Dönmez

Forsvarsminister Akar Hulusi

To departementer sanksjoneres også:

Tyrkias energidepartement

Tyrkias forsvarsdepartement

Utenriksminister Mike Pence varsler at sanksjonene vil øke i styrke helt til Tyrkia går med på en øyeblikkelig våpenhvile og blir enige om å forhandle om en langvarig løsning på grensekonflikten.

Hverken Tyrkia eller USA har gått ut med informasjon om Erdogans respons på sanksjonene, eller samtalen med Trump. En ikke-navngitt kilde i Det hvite hus sier imidlertid til Washington Post at USA ikke ville sendt en delegasjon til Tyrkia om de ikke håpet på å få i stand en avtale.

– Vil åpne for konsekvenser

Tidligere mandag advarte Trump om at USA «aggressivt» vil bruke økonomiske sanksjoner mot dem som deltar og finansierer disse «grusomme handlingene i Syria».

– Jeg er forberedt på å ødelegge Tyrkias økonomi hvis tyrkiske ledere fortsetter denne farlige og ødeleggende utviklingen, skrev han og fortsatte:

– Ordren vil åpne for et bredt spekter av konsekvenser, inkludert økonomiske sanksjoner, sperring av eiendom, og hindring av innreise til USA.

Tyrkia gikk onsdag i forrige uke inn i Syria, en militær operasjon som flere mener fikk grønt lys fra Trump da han ble varslet om planene av Erdogan i en telefonsamtale 6. oktober.

Under mandagens pressekonferanse avviser visepresident Pence at USA ga operasjonen grønt lys.

Trumps beslutning om å trekke tilbake de amerikanske styrkene fra Syria får kritikk fra flere hold – også på hjemmebane, og Senatets majoritetsleder, republikaneren Mitch McConnell, sier i en uttalelse gjengitt av Reuters at det å forlate krigen nå, og trekke tilbake de amerikanske styrkene, vil «gjenskape det vi har jobbet så hardt for å ødelegge, og invitere til at IS gjenoppstår».

Ifølge kilder Washington Post har snakket med skal det ha blitt jobbet hardt i kulissene for å få Trump til å foreta seg noe. Presidenten skal blant annet ha fått beskjed om at det kan bli svært dyrt å ignorere problemet på lang sikt, blant annet fordi det kan styrke Iran i regionen.

Trakk seg ut

Presidenten har tidligere skrevet på Twitter at kurderne forsøker å få USA til å blande seg inn i den nye Syria-krisen ved å frigi fengslede IS-krigere.

I fem år har den amerikanske politikken vært å samarbeide med de kurdisk-ledede styrkene for å bekjempe IS og for å begrense Iran og Russlands innflytelse i området.

Iran og Russland støtter den syriske regjeringen.

Men da Trump satte en stopper for den fem år gamle strategien ved å trekke seg ut av området, utløste det kaos, skriver New York Times.

MILITÆROFFENSIV: Tyrkia fortsetter sin militæroffensiv i Nord-Syria, der kurderne har bedt syriske regjeringsstyrker om å komme de til unnsetning. Her jubler tyrkere mens det kjøres stridsvogner inn i nabolandet. Foto: AP / NTB scanpix

Mislyktes i å ta med fanger

Avisen melder at flere hundre kvinner og barn med tilknytning til IS, klarte å rømme fra en forvaringsleir i området. I kaoset som oppsto, klarte heller ikke de amerikanske styrkene å ta med et femtitalls høyrisiko fanger tilknyttet IS, ut av landet.

Årsaken var, ifølge New York Times, at det tyrkiske inntoget i området var så raskt, at den amerikanske tilbaketrekningen ble unødvendig komplisert.

Tyrkia invaderte Syria for å svekke de syriske demokratiske styrkene (SDF). De syriske styrkene er ledet av en kurdisk milits, som tyrkerne ser på som en sikkerhetstrussel, fordi de har linker til den kurdiske separatistbevegelsen, som tyrkerne har kjempet mot i årtier.

Den kurdisk-ledede syriske militsen har inntil nylig vært en alliert for Tyrkia og USA, i kampen mot IS.

Stans i våpensalget

Flere EU-land, blant dem Tyskland og Frankrike, har innført stans i våpensalget til Tyrkia, og Norge kunngjorde i forrige uke stans i behandlingen av nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell til landet.

USAs forsvarsminister Mark Esper har annonsert at han vil reise til Brussel for å overbevise NATO-landene om å straffe Tyrkia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skrev mandag kveld på Twitter at Norge fordømmer den tyrkiske militæroperasjonen og at hun er dypt bekymret for situasjonen.

