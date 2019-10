Ekspert om våpenhvilen: – USA har lite de skulle sagt

Presidenten Donald Trump sier på en pressekonferanse at USA vil oppheve sanksjonene mot Tyrkia. NTNU-professor mener presidenten ikke kan ta mye av æren for våpenhvilen i Syria.

Trump sier onsdag klokken 17 norsk tid at USA nå at anser våpenhvilen som Tyrkia og USA ble enige om i forrige uke som permanent.

– Tidligere i dag lovet Tyrkias regjering administrasjonen min at de vil stoppe krigføringen og sin offensiv i Syria og gjøre våpenhvilen permanent, sier presidenten.

– Men man vil da også si at definisjonen av ordet «permanent» er noe diskutabel i den delen av verden.

Sanksjonen ble innført som følge av Tyrkias offensiv i Syria. Trump sier at de er hevet med mindre Tyrkia gjør noe USA ikke er fornøyd med.

Uttalelsene kommer under en pressekonferanse om Tyrkias militæroperasjon i Nord-Syria.

Trump kaller det et stort gjennombrudd for en bedre fremtid for regionen, og sier at utfallet er et resultat skapt av USA alene, og ingen andre.

I DET HVITE HUS: Trump under onsdagens pressekonferanse. I bakgrunnen står visepresident Mike Pence. Foto: SHAWN THEW / EPA

Torsdag i forrige uke kunngjorde USAs visepresident Mike Pence at USA og Tyrkia inngått en avtale om at tyrkerne skulle sette militæroffensiven i Nord-Syria på pause i fem døgn, slik at YPG-militsen, som er del av den kurdiskledede syriske militsen SDF, kunne trekke seg ut av området som Tyrkia vil gjøre om til en buffersone.

USA kalte dette for en våpenhvile, mens Tyrkia sa det ikke dreide seg om det.

Mener USA og befolkningen har tapt

Professor ved NTNU og ekspert på internasjonal politikk, Jo Jakobsen, mener ikke Trump kan ta æren for våpenhvilen.

– USA har lite de skulle ha sagt i denne situasjonen fordi det er de med styrker på bakken som avgjør dette. Partene på bakken kan nå velge å ignorere det amerikanerne sier, sier han til VG.

At amerikanerne har kommet med trusler om økonomiske sanksjoner tror ikke professoren spiller noen stor rolle. Partene som har sørget for denne pausen i konflikten er ifølge ham Erdogan og Putin, som møttes tirsdag.

– For øyeblikket ser det som Tyrkia har vunnet veldig mye her. De har fått stort sett alt de har pekt på. Russland vinner også fordi de kan markere seg som en stor aktør i Syria og i midtøsten generelt. Selv om de har bedrevet en brutal krigføring i Syria vil det for andre se ut som Russland har en regional makt.

I tillegg tror han USAs valg om å trekke ut styrkene og hvordan de gjorde det kan ha skadet dem med tanke på forholdet til andre allierte og fiender.

– De kunne koordinert med andre, men de valgte å bare komme seg ut. Det gir signaler til fiender og allierte i området, som Israel og Saudi-Arabia, om at Amerika ikke er til å stole på, og at de ikke er villige til krigføring. Det er et problematisk signal å sende ovenfor både fiender og allierte.

En annen skadelidende part etter USAs tilbaketrekning er ifølge Jakobsen lokalbefolkningen.

– De siste dagene har 170 000 mennesker flyktet på grunn av USAs tilbaketrekning. Det kommer i tillegg til at folk har mistet livet. Det er også usikkerhet om fremtiden til de som bor nord i landet, forklarer han.

Sier kurderne er takknemlige

– Vi skulle være i 30 dager for ti år siden. Nå forlater vi stedet. La noen kjempe over denne blodstenkede sanden, sier Trump.

CNN har faktasjekket disse uttalelsene, og konkluderer med at de ikke stemmer.

Han uttaler videre at USA med dette har reddet «mange, mange» kurdere.

– Jeg snakket akkurat med general Mazloum (kurdisk militsleder, journ.anm.), en fantastisk mann, og han kunne ikke vært mer takknemlig, sier Trump.

– Jeg er veldig glad for å ha vært involvert i dette. Vi har gjort noe helt spesielt.

Tidligere onsdag tvitret han at man har hatt «stor suksess på grensen mellom Tyrkia og Syria» og at kurderne er trygge og har jobbet fint med USA.

Fått kraftig kritikk

For litt over to uker siden kunngjorde president Trump at amerikanske styrker skulle trekkes ut av de kurdiske områdene i Nordøst-Syria. Få dager etter iverksatte Tyrkia en omfattende militæraksjon for å fordrive den kurdiske YPG-militsen fra grenseregionen mellom Syria og Tyrkia.

President Trump har fått kraftig kritikk for avgjørelsen, også fra sine partifeller i Det republikanske partiet. Kritikken går ut på at presidenten med den manøveren ga Tyrkia fritt spillerom til å angripe kurdere, som kjempet sammen med amerikanerne mot IS, i Nord-Syria.

På pressekonferansen uttaler Trump at han nå får gratulasjoner i stedet for kritikk. Han sa også at han har et veldig godt forhold til Tyrkias president Erdogan.

– Etter hans syn, gjør han det som er riktig for landet sitt, sier Trump.

Trump opplyser på pressekonferansen at ikke alle soldatene trekkes ut.

– Vi har sikret oljen, og derfor er et lite antall amerikanske soldater fortsatt i området der de har olje.

Presidenten sier også at et «mindre antall» IS-krigere har rømt fra fangenskap i forbindelse med Tyrkias invasjon, men at de fleste har blitt fanget på nytt.

