NY SUSPENSJON? Boris Johnson ønsker å suspendere Parlamentet. Foto: Isabel Infantes / EMPICS Entertainment

Boris Johnson vil suspendere Parlamentet på nytt

Statsminister Boris Johnson vil suspendere det britiske Parlamentet mellom 8. og 14. oktober, melder flere britiske medier.

Oppdatert nå nettopp







Parlamentet vil i så fall være suspendert i uken som leder opp til dronning Elizabeths trontale, skriver BBC.

Det er ikke mer enn en drøy uke siden at landets høyesterett kom med en knusende dom som fastlo at Boris Johnson hadde misbrukt sin makt.

Elleve av elleve dommere konkluderte med at beslutningen om å råde Dronning Elizabeth til å stenge Parlamentet i fem uker i september var ulovlig.

Bakgrunn: Knusende dom fra Høyesterett

Ingen unnskyldning

Johnson var på FNs klimamøte i New York da dommen kom.

– Vi respekterer selve beslutningen selv om jeg er sterkt uenig med Høyesterett. Vi kaller inn Parlamentet. Det viktigste for meg er fortsatt å levere brexit 31. oktober selv om dagens beslutning ikke gjør det enklere, sa statsministeren.

Johnson med ny brexit-plan: Får kjølig mottakelse i EU

Da han skulle tale i det britiske Underhuset to dager senere, var det flere som reagerte på at han ikke ba om unnskyldning for å ha oppløst Parlamentet.

– Vi respekterer Høyesteretts beslutning, men vi mener den var feil, sa Johnson.

Saken oppdateres.

Publisert: 02.10.19 kl. 19:52 Oppdatert: 02.10.19 kl. 20:02







Mer om