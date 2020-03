RØYKING: Forskere tror røyking er en av grunnene til at flere menn enn kvinner så langt har mistet livet som følge av coronaviruset. Foto: WU HONG / EPA

Coromaviruset: Flere dødsfall blant menn

Over 21.000 har så langt mistet livet som følge av coronaviruset, og dødstallene er høyere blant menn enn kvinner.

Ifølge worldomters.info har menn en dødsrate på 4,7 prosent, mens kvinnenes er på 2,8 prosent av de bekreftede tilfellene.

I Italia er 70 prosent av de døde menn, skriver globalhealth5050.org. Også i Sør-Korea, Iran, Tyskland, Frankrike og Kina er dødsraten høyere for menn enn kvinner.

I Spania har forskere ved Carlos IIIs medisinske institutt undersøkt 16.000 coronatilfeller hvorav 566 var dødstall. Studien viser at av de 566 av 376 menn, mens 190 var kvinner, skriver avisen El Pais.

Studien påpeker at ingenting som tyder på at menn blir lettere smittet enn kvinner, noe også tall fra Italia, Sør-Korea, Iran, Tyskland, Frankrike og Kina viser.

Flere menn røyker

En av årsakene kan være at menn ofte har generelt dårligere helse enn kvinner.

– For eksempel ser man at i noen land røyker og drikker menn mye mer enn kvinner, sier prosesser Sarah Hawkes ved Universitetet i London (UCL) til CNN.

I Italia røyker rundt syv millioner menn, sammenlignet med rundt 4,5 millioner kvinner. Ifølge BBC røyker 52 prosent av kinesiske menn, mens kun tre prosent av voksne kvinner røyker.

– Kvinner har et noe annerledes immunforsvar enn menn, og de produserer bedre antistoffer mot influensa, sier professor Paul Hunter ved Universitetet i East Anglia til BBC.

– Viruset påvirker noen risikogrupper mer enn andre: De med høyt blodtrykk, personer med luftveisproblemer og diabetikere. Disse sykdommene rammer menn oftere enn kvinner, sier Fernando Simón i det spanske helsedepartementet til El Pais.

FHI: Kan være tilfeldig

– Det kan være flere grunner til at vi ser denne forskjellen, men vi kjenner ikke forklaringen. I Norge har kjønnsforskjellen blitt mindre når flere er smittet, og det er mulig noe skyldes en tilfeldig opphopning blant menn i begynnelsen av utbruddet. Men forskjellen har også vært sett i andre land. Mulige forklaringer kan være en ulikhet i helsetilstand mellom kvinner og menn. I flere land kan røyking være hyppigere blant eldre menn enn kvinner, og dette kan ha en betydning, sier overlege Didrik F. Vestrheim til VG.

Samler ikke nok data

Samtidig kan man ikke slå fast at coronaviruset er mer farlig for menn enn kvinner, fordi man ikke har nok data.

– Dette er et klassisk eksempel på at man ikke bruker dataen man har. For hver pasient finnes det data om de er mann eller kvinne, men denne dataen samles ikke inn og analyseres, sier Kent Buse i Global Health 5050 til CNN, og får støtte av Arthur Caplan ved Universitetet i New York.

– All data som handler om risiko, muligheten for å bli frisk og smitteevne er avgjørende i en pandemi. Da bør samles inn og formildes slik at man kan studere den, sier han.

