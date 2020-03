FERDIG: T Foto: Skjermdump Fox Business

Sa coronaviruset var et forsøk på å demonisere Trump – nå er hun ferdig

Fox Business-anker Trish Regan sa at coronaviruset var nok et forsøk på å stille president Trump for riksrett, nå jobber hun ikke lenger ved kanalen.

To uker etter at Fox Business-anker Trish Regan avfeide bekymringene rundt coronaviruset som en «svindel» drevet av fiendene til president Trump, jobber hun ikke lenger ved kanalen. Det skriver New York Times.

Regan sa viruset var nok et forsøk på å stille presidenten for riksrett.

Tidligere i mars ble programmet hennes trukket fra kanalen. I en egen uttalelse skriver hun at hun gleder seg til det neste kapittelet i karrieren: «Jeg har hatt en fin tid i Fox og har nå tenkt til å fokusere på familien i disse vanskelige tider», skriver hun ifølge den amerikanske avisen.

Regan har fått massiv kritikk etter sendingen 9. mars. Blant kritikerne var flere kolleger i Fox Business og Fox News, som mente hun var uforsiktig og kom med villedende påstander. På lufta anklaget hun blant annet liberale amerikanere for å ha prøvd «å demonisere og ødelegge presidenten», mens hun sto foran en grafikk med teksten «Coronavirus impeachment scam», som på norsk betyr coronavirus riksrett-bløffen.

9. mars var 583 personer smittet av coronaviruset i USA, mens i dag er det registrert over 100.000 smittetilfeller, og over 1500 mennesker har mistet livet på grunn av viruset.

«Vi takker henne for hennes bidrag til kanalen gjennom årene og ønsker henne suksess», sier kanalen i en uttalelse til CNN Business.

Regan hevdet også at mange i de liberale mediene brukte pandemien i et forsøk på å demonisere og ødelegge Trump.

Tidligere i år ble han den tredje amerikanske presidenten som ble stilt for riksrett. Han var tiltalt for maktmisbruk og for å ha motarbeidet etterforskning av saken.

Demokratene mener at president Donald Trump brøt grunnloven, ved at han skal ha prøvd å presse Ukraina til å gripe inn i det kommende presidentvalget i USA i 2020. Videre mener de at han skal ha motarbeidet Kongressen i deres arbeid med å granske disse handlingene.

6. februar bestemte Senatet seg for å frikjenne Trump.

Publisert: 28.03.20 kl. 01:54

