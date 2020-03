VAKSINETEST: Mandag 16. mars fikk frivillig Neal Browning en dose med coronavaksine ved Kaiser Permanente Washington Health Research Institute i Seattle. Foto: Ted S. Warren / AP

Nye tall fra WHO: Tester 44 vaksiner mot coronavirus

To vaksiner mot coronavirus testes nå på pasienter i Kina og USA. Minst ti land og 44 prosjekter deltar i det internasjonale vaksinekappløpet.

Stadig flere forskere jobber med å utvikle en vaksine mot det nye coronaviruset.

Mandag viste ferske tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) at minst 44 coronavaksiner for øyeblikket er under utvikling eller testing.

Det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner for det nye coronaviruset. 340.000 er bekreftet smittet i pandemien og over 15.000 mennesker er døde.

Folkehelseinstituttet sier det er for tidlig å si hvilke vaksinestudier som er mest interessante.

– Vi trenger flere studier, sier avdelingsdirektør Britt Wolden for smittevern og vaksine ved FHI.

– Hva gjør dere for at norske pasienter og leger skal få ta del i testforsøk av nye corona-vaksiner?

– Testforsøk på nye vaksiner vil styres av de ulike vaksineutviklerne. Så det FHI gjør, er at vi holder oss orientert gjennom WHO. Det foregår arbeid på nye vaksinekandidater over store deler av verden, og de første testforsøkene vil ofte være lokale, svarer Wolden.

Forsker Gunnveig Grødeland jobber ved Avdeling for immunologi ved Universitet i Oslo. Hun synes det er mange interessante studier på den nye oversikten fra WHO.

– Jeg er veldig spent på å se resultatene fra Inovio. Det er en vaksine basert på DNA-teknologi og de har allerede gjennomførte mye klinisk utprøving på andre sykdommer, sier Grødeland.

– Hvorfor er det så spennende?

– Jeg jobber selv med DNA-vaksiner og til forskjell fra en del andre formater tåler DNA-vaksiner store temperaturforskjeller. Det er en klar fordel hvis du skal transportere og vaksinere hele verden, sier hun.

FORSKER: Gunnveig Grødeland er ansatt på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: Håvard Rønning/VG

– Radikal mangel

Kun to av de 44 studiene på WHOs ferske oversikt, er såkalte konvensjonelle vaksiner.

– Når man ser på listen, er det en radikal mangel på de store og etablerte vaksineprodusentene. Det er en stor overvekt av nyoppstartede bedrifter og universiteter, sier Grødeland.

– Hvorfor finner vi ikke de etablerte vaksineprodusentene på lista?

– De konvensjonelle vaksinene bruker levende, aktiverte virus. Det gir både økt risiko og lengre produksjonstid. De aller fleste vaksinene som testes ut nå, bruker ny teknologi som både er tryggere og raskere.

De nye vaksinene krever bare at forskerne kjenner gen-sekvensen til proteinet i coronaviruset. Ettersom man ikke bruker fullstendige og levende virus i vaksinen, er det ingen risiko for å påføre testbrukerne en infeksjon.

Det er også årsaken til at man allerede kan være i gang med klinisk testing av coronavaksiner i USA og Kina.

Satte første vaksinedose

Forrige mandag ble de aller første dosene av coronavaksine satt på et sykehus i Seattle i USA. Vaksinen er utviklet av Moderna og studiet skjer i samarbeid med amerikanske helsemyndigheter i NIAID.

– De kliniske forsøkene er satt i gang i rekordfart. Det er et viktig første skritt for å nå målet, uttaler direktør Anthony Fauci i en pressemelding. Fauci er en av Trump-administrasjonens viktigste rådgivere under pandemien.

FRIVILLIG: Amerikanske Jennifer Haller fikk den aller første dosen med en mulig coronavaksine. Hun deltar i kliniske tester ved et sykehus i Seattle. Foto: Ted S. Warren / AP

Kina i gang med vaksinetesting

Samme dag som de første vaksinedosene ble satt i USA, skal Beijing bioteknologiske institutt og CanSino ha begynt de første kliniske forsøkene i Hubei-provinsen.

Den kinesiske vaksinen skal testes på 108 frivillige i Wuhan. Byen er episenter for coronapandemien og over 82.000 innbyggere skal ha blitt smittet av viruset.

Stemningen mellom amerikanske og kinesiske myndigheter er dårlig etter at USAs president Donald Trump omtalte coronaviruset som det kinesiske viruset. Forrige uke skrev den kinesiske avisen Global Times at «utviklingen av en vaksine er en kamp Kina ikke har råd til å tape».

Kappløp og samarbeid

Norge har en sentral rolle i utviklingen av en pandemivaksine. Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI) har hovedkontor i Oslo. Her jobber de for å koordinere og finansiere epidemi-vaksiner.

CEPI gir i dag støtte til åtte av de 44 coronavaksine-studiene, blant annet i USA, Storbritannia, Tyskland, Australia og Hong Kong.

– Er det riktig å kalle det et vaksinekappløp?

– Både ja og nei. Forskning handler om å dele data og funn. Men så lenge det involverer mennesker og bedrifter er det naturlig at man ønsker å være først, sier forsker Gunnveig Grødeland.

– Det er satt i gang kliniske forsøk både i USA og Kina. Vil det bety noe for oss hvilket land som er først ute med en coronavaksine?

– I utgangspunktet gjør både amerikanske og kinesiske forskere resultatene sine tilgjengelig når man jobber med eksperimentelle vaksiner. Men det kan jo være litt ulike tolkninger av hvordan det skal gjøres både hos helsemyndighetene og bedriftene som eier vaksinene.

Et annet vaksineforsøk det knyttes store forhåpninger til, ledes av forskere ved Universitetet i Oxford. De håper å være i gang med kliniske forsøk i april.

– Dette er ikke en normalsituasjon. Vi skal følge retningslinjer for pasientsikkerhet, men så snart vi har en vaksine som virker, forventer vi en hurtig prosess for å få godkjenning til å redde liv, sier professor Adrian Hill som leder Jenner institute i Oxford til The Guardian.

