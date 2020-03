KJEMPER MOT VIRUSET: Frivillige fra Røde Kors undersøker den nesten bevisstløse Teresina Coria (88) i hennes hjem i Bergamo i Nord-Italia 15. mars. Hun er trolig blitt smittet av coronavirus, og fraktes til sykehus. Foto: Fabio Bucciarelli / NYTNS

Kina og Italia i ordkrig om hvor corona oppsto

Italienske leger så «veldig merkelige, alvorlige tilfeller av lungebetennelse» allerede i november, sier Bergamo-professor Giuseppe Remuzzi til VG. Nå hevder kinesiske medier at coronaviruset har opprinnelse i Italia.

Uttalelsene til den italienske medisinprofessoren Giuseppe Remuzzi (71) har fått kinesiske medier til hevde at coronaviruset, som nå tar tusenvis av liv verden over, ikke spredte seg fra et marked i Wuhan, men fra det nordlige Italia. På Weibo, kinesiske Twitter, sprer teorien seg som ild i tørt gress.

FØRST PÅVIST: Coronaviruset ble først identifisert i Wuhan i Wubei-provinsen øst i Kina desember 2019. En mulig kilde er et marked der det ble solgt flaggermus og skjelldyr. Her fra et matmarked i byen 23. januar. Foto: REUTERS TV

Det startet med at Remuzzi, som er sjef for Mario Negri-instituttet for farmakologisk forskning i Milano og en anerkjent forsker, ga et intervju til Corriere della Sera, Italias største avis, 13. mars. Her fortalte han:

«Alt i desember fant fastlegene i Alzano (kommune i Bergamo-provinsen red.anm.) tilfeller av lungebetennelse som de aldri hadde sett før. Men de trodde det var en utvikling av den årlige influensaen», sa Remuzzi, som selv bor i Bergamo – stedet som nå blir kalt «dødens by».

PROFESSOR: Giuseppe Remuzzi er professor i medisin og født i Bergamo i Nord-Italia. Her på sitt laboratorium. Foto: Privat

Sitatet ble fanget opp internasjonalt. Til den amerikanske radiostasjonen NPR utdypet 71-åringen:

«De husker å ha sett veldig merkelige tilfeller av lungebetennelse, veldig alvorlige, spesielt hos eldre mennesker, i desember og til og med i november. Dette betyr at viruset sirkulerte, i alle fall i Lombardia og før vi var klar over dette utbruddet som pågikk i Kina».

I kinesiske medier er sitatet blitt tolket slik: «Viruset sirkulerte i Lombardia før utbruddet i Kina».

SMITTET: Omringet av frivillige fra Røde Kors ligger Claudio Travelli i sin egen seng hjemme i Bergamo. Han er smittet, og har vondt for å puste. Personellet bestemmer at han må fraktes til sykehuset. Foto: Fabio Bucciarelli / NYTNS

«Ingen tvil om at viruset er fra Kina»

Telefonene renner inn hos Remuzzi, alle vi ha svar på hva han egentlig mente. VG får tak i den hektiske mannen mellom alle intervjuene. Vi spør ham: Hvor kommer coronaviruset fra? Hva mente han egentlig?

– Viruset er utvilsomt fra Kina. Det er det ingen tvil om.

– Men viruset har trolig reist til Europa før kineserne gjorde oss oppmerksomme på at det fantes. Kanskje var de ikke engang klar over det selv. Dette er ingen anklage mot Kina, sier Remuzzi.

Han mener han er blitt utsatt for et skoleeksempel på hvordan vitenskap kan manipuleres til propaganda.

Første tilfelle 17. november

Remuzzi står ved uttalelsen om at hans kolleger fortalte om pasienter med uforklarlig lungebetennelse allerede i fjor høst, sier han til VG. Men han understreker at det ikke finnes vitenskapelig bevis for om det var snakk om coronaviruset, ettersom man ikke testet for dette da.

Professoren mente aldri å si noe om virusets opprinnelse, sier han, men snarere at det trolig har vært i omløp i Europa – og i Kina – mye lenger enn vi har ant.

Dette er langt på vei bekreftet i Kina: Ifølge South China Morning Post ble den første coronapasienten, en 55-årig mann fra Hubei-provinsen, identifisert allerede 17. november i fjor.

Shanghai – München – Codogno

Remuzzi har publisert sine foreløpige funn om corona i Lombardia i prestisjetidsskriftet The Lancet, der han advarer verden mot hva vi har i vente.

Nå deler han med VG sine teorier om mysteriet rundt den såkalte «Patient Zero», den første identifiserte coronasmittede i Europa.

– «Patient Zero» var en tysk forretningsmann som reiste til Italia for å besøke en bedrift i Codogno. Før dette hadde han vært i kontakt med en kollega fra Shanghai, sier Remuzzi.

Det var nettopp i Codogno at Italias pasient nummer én ble oppdaget – den 38 år gamle mannen Mattia, som nylig ble friskmeldt etter 18 dager med respirator. Det er fortsatt ukjent hvem han ble smittet av.

Den foreløpig usertifiserte teorien om den tyske forretningsmannen diskuteres nå av flere forskere internasjonalt.

NABOER: Mens Røde Kors undersøker en eldre mann i blokken, blir naboene i Bergamo stående på hver sin balkong og prate. Foto: FABIO BUCCIARELLI / NYTNS

Historien om den tyske forretningsmannen

Det var leger ved universitetssykehuset i München som oppdaget tyskeren. Slik forklarer de forløpet, i en artikkel publisert i The New England Journal of Medicine 5. mars:

En tysk forretningsmann (33) i München får besøk av en kvinnelig kollega fra Shanghai i Kina 20–21. januar. 24. januar begynner tyskeren å føle seg dårlig, men blir raskt bedre og drar tilbake på jobb 27. januar.

Kineseren var tilsynelatende frisk under oppholdet i Tyskland, men blir syk på flyet hjem. Hun får påvist coronavirus, og varsler sine tyske kolleger – men mannen har allerede vært på jobb. Han blir så testet positiv.

Tre av hans kolleger i München tester også positivt, men bare én av dem har vært i kontakt med kineseren, de andre to bare med tyskeren. Legene ved universitetssykehuset i München mener med dét at de har identifisert det første tilfellet av coronasmitte fra en europeer til en annen.

Professor Remuzzi i Nord-Italia forsker nå på hvordan München-mannen skal ha eksportert viruset til Codogno. Men – 71-åringen mener altså at vi må tilbake til høsten 2019 for å finne den egentlige «pasient null».

Publisert: 30.03.20 kl. 11:36 Oppdatert: 30.03.20 kl. 11:54

