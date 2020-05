OPPRØRT: Det har vært store demonstrasjoner flere steder i USA etter at afrikansk-amerikanske George Floyd døde etter at han ble pågrepet av politi søndag forrige helg. Nå er en av politibetjentene arrestert. Foto: @DRUGSWITHHUGS / X04130

Pågrepet for politivold mot George Floyd

Den oppsagte politimannen Derek Chauvin, som satte kneet på halsen til avdøde George Floyd, er nå arrestert.

Politimannen som nå er arrestert var en av fire politbetjenter som søndag deltok i arrestasjonen av George Floyd, som senere døde av skadene.

Videoer av arrestasjonen viser at Derek Chauvin legger trykk på Floyds hals ved å knele med kneet direkte på halsen hans. Det er han som nå er arrestert, skriver USA Today.

Alle fire betjentene ble oppsagt etter at dødsfallet ble kjent, og FBI innledet tidligere denne uken etterforskning for å se om de fire hadde brukt unødvendig maktbruk under arrestasjonen.

Dødsfallet har skapt sterke reaksjoner over store deler av USA, og ført til opptøyer og plyndring. I Minneapolis ble en politistasjon satt i brann. Borgermesteren i byen ba torsdag guvernøren om hjelp fra Nasjonalgarden for å stagge protestene.

Minnesotas guvernør Tim Walz oppfordret fredag befolkningen om å slutte med voldelige protester og plyndring av butikker.

– Etterhvert som vi får lov og orden i gatene, kan vi åpne byrommet til at folk kan be om rettferdighet, og la oss hele etter det som har hendt, sa Walz.

Publisert: 29.05.20 kl. 19:49

