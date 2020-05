Arrestert og siktet for drap på George Floyd

Den oppsagte politimannen Derek Chauvin, som satte kneet på halsen til avdøde George Floyd, er nå arrestert, siktet for uaktsomt drap.

Politimannen var en av fire politibetjenter som søndag deltok i arrestasjonen av George Floyd (46), som senere døde av skadene han ble påført.

Videoer av arrestasjonen viser at politibetjent Derek Chauvin legger trykk på Floyds hals ved å knele med kneet direkte på halsen hans. Det er han som nå er arrestert og siktet for uaktsomt drap, skriver USA Today og Reuters. De tre andre er også under etterforskning. Aktor Mike Freeman forventer at det vil bli tatt ut siktelser mot også disse tre.

Alle fire betjentene ble oppsagt etter at dødsfallet ble kjent, og FBI innledet tidligere denne uken etterforskning for å se om de fire hadde brukt unødvendig maktbruk under arrestasjonen.

CNN har tidligere fortalt at politiet i Minneapolis hadde registrert 18 klager på politibetjent Chauvin, før han knelte på Floyds hals. To av de tre andre betjentene som var med på å arrestere Floyd, hadde ingen klager mot seg.

Chauvin er siktet for «third-degree murder», som på norsk er det samme som uaktsomt drap.

Dødsfallet har skapt sterke reaksjoner over store deler av USA, og ført til opptøyer og plyndring. I Minneapolis ble en politistasjon satt i brann. Borgermesteren i byen ba torsdag guvernøren om hjelp fra Nasjonalgarden for å stagge protestene.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden fortalte fredag at han hadde møtt de etterlatte etter George Floyd. I en uttalelse fordømmer han volden som ble utøvd mot Floyd.

– Det var en brutalitet som tok fra ham livet hans og hans humanitet. Det tok fra ham det hver enkelt av oss må: Å puste. Dette er siste tillegg på en endeløs liste over frarøvet potensiale, en liste som strekker seg over 400 år tilbake. Hver dag går afrikansk-amerikanere rundt med en konstant redsel for om de er nestemann. Tenk om du skulle frykte for tryggheten til ektemannen din eller barna dine hver gang de forlot huset, fra dårlige folk eller dårlig politi, sa Biden.

Minnesotas guvernør Tim Walz oppfordret fredag befolkningen om å slutte med voldelige protester og plyndring av butikker.

– Etterhvert som vi får lov og orden i gatene, kan vi åpne byrommet til at folk kan be om rettferdighet, og la oss hele etter det som har hendt, sa Walz.

